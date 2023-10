Berlin (ots) -Der zweimalige Bewerber um das Präsidentenamt der USA und Senator von Vermont Bernie Sanders ist am Freitag zu Gast bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In einem Impulsbeitrag wird er seine Wut auf den Kapitalismus, sowie seine Perspektiven für einen demokratischen Sozialismus und eine geeinte multiethnische Arbeiter*innenbewegung vorstellen. Im Anschluss diskutieren Sanders und die Klimaschutzaktivistin Carla Reemtsma (Fridays For Future) über die besondere Bedeutung des Klimawandels und eine sozialökologische Transformation. Sie erörtern, wie Kapitalismus und Umweltzerstörung, Klimaschutz und existenzsichernde Löhne zusammengehören.Es moderiert Stefan Liebich, künftiger Direktor des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in New York und ehemaliger Bundestagsabgeordneter der LINKEN.Eine Anmeldung unter Nennung des Mediums an jannine.hamilton@rosalux.org ist erforderlich.Pressekontakt:Jannine HamiltonPressesprecherin | Rosa-Luxemburg-Stiftung | Politische KommunikationStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 BerlinE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.org | Web: www.rosalux.deTelefon: 030-44310-479 | Mobil: 0173-6096103Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5623470