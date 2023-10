Mainz (ots) -ZDFMittwoch, 11. Oktober 2023, 22.45 UhrDie Spur: Putins OligarchenVersteckte Milliarden in EuropaFilm von Vincent PradoSeit dem Ukrainekrieg hat die EU Sanktionen gegen russische Oligarchen verhängt. Doch ein ausgeklügeltes System an Strohmännern und Scheinfirmen macht es schwer, ihre Vermögen aufzuspüren.Die Sanktionen sollen den Druck auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin erhöhen, denn die Oligarchen gelten als Profiteure und Unterstützer des "System Putin". Wer allerdings daraus ausschert, muss ernste Konsequenzen befürchten.Russlands Superreiche herrschen über gewaltige Firmenimperien. Oftmals firmieren sie unter Decknamen und installieren Briefkastenfirmen mit Sitz in Steueroasen, wie zum Beispiel Zypern. Scheinfirmen sollen dort Hunderte Millionen Euro verwalten. Aber auch in Frankreich lebten russische Oligarchen lange Zeit in unvorstellbarem Reichtum, davon zeugen Luxusjachten und teure Anwesen an der Cote d'Azur. Einige davon wurden inzwischen beschlagnahmt. Insgesamt wurden in der EU bisher Vermögenswerte in Höhe von rund 24 Milliarden Euro eingefroren. Doch obwohl ihnen Zoll und Ermittlungsbehörden auf der Spur sind, gelingt es den Oligarchen immer wieder, die Sanktionen zu umgehen.Die Dokumentation ist in einer 1-stündigen Fassung in der ZDFmediathek abrufbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5623488