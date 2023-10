DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:44 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 4.401,25 +0,2% +11,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.314,00 +0,3% +34,6% Euro-Stoxx-50 4.196,88 -0,2% +10,6% Stoxx-50 3.963,98 +0,4% +8,6% DAX 15.436,44 +0,1% +10,9% FTSE 7.640,11 +0,2% +2,4% CAC 7.131,05 -0,4% +10,2% Nikkei-225 31.936,51 +0,6% +22,4% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 129,94 +0,79 -2,86

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,65 85,97 -0,4% -0,32 +10,1% Brent/ICE 87,32 87,65 -0,4% -0,33 +6,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.874,48 1.860,50 +0,8% +13,98 +2,8% Silber (Spot) 22,09 21,83 +1,2% +0,26 -7,9% Platin (Spot) 883,25 885,23 -0,2% -1,98 -17,3% Kupfer-Future 3,63 3,63 -0,2% -0,01 -4,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise setzen aktuell ihre Vortagesabgaben fort. Allerdings zeigt sich der Handel recht volatil. Weiterhin gibt die Entwicklung des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas den Takt vor, heißt es. "Es besteht immer noch das Risiko, dass die Situation eskaliert, insbesondere wenn der Iran beteiligt ist. In diesem Szenario würde eine stärkere Durchsetzung der US-Sanktionen gegen iranisches Öl den Ölmarkt bis 2024 verengen", merkt die ING an.

AUSBLICK AKTIEN USA

Erneut mit Aufschlägen wird die Wall Street zur Wochenmitte erwartet. Damit dürfte sich die seit Freitag anhaltende Aufwärtstendenz fortsetzen. Stützend wirkt vor allem der erneute Rückgang der Renditen am US-Anleihemarkt. Auslöser sind vor allem vermehrte Stimmen aus der US-Notenbank, dass weitere Zinserhöhungen nicht notwendig sein könnten. Einen Hinweis wie es um die Inflation steht dürften die vor der Startglocke anstehenden US-Erzeugerpreise für den September liefern. Dazu steht am Abend das Protokoll der September-Sitzung der Fed auf der Agenda. Hier erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Exxon Mobil vorbörslich leicht nach unten. Der Konzern überniimmt Pioneer Natural Resources. Die Transaktion hat ein Volumen von 59,5 Milliarden US-Dollar. Die Titel des Dialyse-Unternehmens DaVita knicken um knapp 15 Prozent ein. Grund ist ein Studienerfolg von Novo Nordisk mit dem Diabetes-Präparat Ozempic. Dieses könnte die künftige Zahl von Dialyse-Patienten verringern, heißt es von Analysten. Dazu kommt das Börsendebüt von Birkenstock. Der deutsche Schuhhersteller hat den Ausgabepreis auf 46 US-Dollar je Aktie festgesetzt. Der Ausgabepreis liegt damit etwas unter der Mitte der Preisspanne. Mit diesem Preis würde Birkenstock eine Bewertung von etwa 8,6 Milliarden Dollar erreichen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erzeugerpreise September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 19./20.9 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Während sich der DAX kaum verändert zeigt, gibt der Euro-Stoxx leicht nach. Hier belasten die Aktien der Luxusgüterhersteller, nachdem LVMH bei der Umsatzentwicklung enttäuschte. Im Blick stehen zudem Fresenius Medical Care (FMC) und Fresenius mit zweistelligen Kursverlusten. Am Gesamtmarkt zeigen sich die Anleger nach den kräftigen Gewinnen am Vortag etwas vorsichtiger. An den positiven Aussichten auf weiter sinkende Renditen ändere sich indes nichts, heißt es. Zu den zahlreichen Fed-Sprechern in jüngster Zeit gesellte sich nun auch die Chefin der San Francisco Fed, Mary Daly. Sie nannte die Risiken zwischen zu viel und zu wenig Aktionen zur Inflationsbekämpfung relativ ausgeglichen. Am Dienstag hatte Atlanta-Fed-Chef Raphael Bostic betont, er sehe keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen. Die Hoffnung auf einen Zinsgipfel könnte damit weiter andauern. Wichtig sei nun, dass es am Nachmittag bei den US-Erzeugerpreisen keine unliebsame Überraschung gebe, heißt es am Markt. Studienerfolge des Novo-Nordisk-Diabetes-Medikaments Ozempic beim Einsatz bei Nierenerkrankungen schicken die Aktienkurse des Dialysedienstleisters FMC und seiner Noch-Muttergesellschaft Fresenius auf Talfahrt. Grund ist ein Studienerfolg von Novo Nordisk mit dem Diabetes-Präparat Ozempic. Dieses könnte die künftige Zahl von Dialyse-Patienten verringern, heißt es von Analysten. Während die Erfolgsmeldung den Kurs von Novo Nordisk um gut 3 Prozent steigen lässt, brechen FMC um 18 Prozent ein. Im Sog von FMC verlieren Fresenius 10 Prozent. LVMH sacken um 6,2 Prozent ab. Der Konzern hat die Markterwartungen für den Umsatz im dritten Quartal laut Barclays über alle Bereiche hinweg verfehlt. In der Folge werden auch die Aktien der Wettbewerber verkauft, Christian Dior verlieren 5,2, Richemont 3,7 und Burberry 3,1 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:36 Uhr Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0603 -0,0% 1,0609 1,0549 -1,0% EUR/JPY 157,64 -0,0% 157,91 156,70 +12,3% EUR/CHF 0,9572 -0,3% 0,9598 0,9567 -3,3% EUR/GBP 0,8629 -0,1% 0,8638 0,8634 -2,5% USD/JPY 148,68 -0,0% 148,84 148,55 +13,4% GBP/USD 1,2287 +0,0% 1,2282 1,2217 +1,6% USD/CNH (Offshore) 7,3002 +0,1% 7,2995 7,2972 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.255,84 -0,6% 27.052,05 27.497,21 +64,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar zeigt sich erneut mit leichten Abgaben. Die Aussicht, dass die US-Notenbank die Zinsen nicht weiter anheben könnte belastet den Greenback, heißt es. Impulse könnten die Erzeugerpreise und das Protokoll der September-Sitzung der Fed liefern. Besonders spannend sind nach Ansicht der Commerzbank aber die Inflationszahlen am Donnerstag, weil die Meinungen auseinandergehen, ob im November noch ein Zinsschritt kommt oder nicht. Ein weiterer Zinsschritt könnte vielleicht dann doch das Fass zum Überlaufen bringen und die Zinserhöhungen in ihrer Gesamtheit könnten die Konjunktur letzten Endes so stark dämpfen, dass die Fed nächstes Jahr doch eher und schneller wieder mit den Zinsen runter müsse, als derzeit erwartet, also ein Soft Landing, mit dem die Fed und der Markt momentan rechne, infrage stellten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Freundlich - Sinkende Anleiherenditen und Aussagen von US-Notenbankvertretern, dass keine weiteren Zinserhöhungen nötig seien, hatten am Dienstag die Kurse an der Wall Street nach oben getrieben. Unter den Börsen der Region ragte der südkoreanische Aktienmarkt mit einem Plus von 2 Prozent heraus. Indexschwergewicht Samsung Electronics gab dem Leitindex Kospi Auftrieb. Die Samsung-Aktie rückte um 2,7 Prozent vor, nachdem der Konzern ermutigende vorläufige Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt hatte. Etwas bescheidener fielen die Kursgewinne an den anderen Handelsplätzen aus. Finanzwerte wurde im Zuge des Renditerückgangs an den Anleihemärkten in Tokio verkauft. Auch Aktien von Reedereien standen unter Druck. Das wurde aber mehr als wettgemacht durch Kursgewinne bei Auto- und Chipwerten. Spekulationen auf neue Wirtschaftsstimuli der Regierung in Peking stützten die chinesischen Börsen nur leicht. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte unter Berufung auf nicht näher bezeichnete Quellen berichtet, dass China für 2023 ein höheres Haushaltsdefizit beschließen könnte, um die Wachstumsziele zu erreichen. Die Analysten von Goldman Sachs halten das für unwahrscheinlich, erwarten aber andere Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft in den kommenden Monaten.

CREDIT

Eine leichte Konsolidierung zeigt sich am Mittwoch am europäischen Kreditmarkt. Nach dem kräftigen Rückgang der Risikoprämien infolge der Bond-Rally am Vortag weiten sie sich nun wieder leicht aus. Damit bleiben sie aber weiter auf den tieferen Niveaus vom Vortag. Angesichts der freundlichen Stimmung an den Anleihemärkten und der fallenden Bond-Volatilität sei auch eine weitere Einengung denkbar, heißt es. Allerdings blicke man bei Einzelnamen nun schon in Richtung der neuen Berichtssaison. Damit dürften sich die Prämien bis zur Zahlenvorlage der Unternehmen nicht noch weiter einengen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BRENNTAG

Die Sparte Specialties erweitert ihre strategische Partnerschaft mit der landwirtschaftlichen Genossenschaft Royal Avebe auf die Benelux-Länder. Die erweiterte Vertriebsvereinbarung umfasst neben der ursprünglichen Region Türkei nun auch Kartoffelstärke- und Proteinprodukte von Royal Avebe für Brenntag-Kunden in Belgien, Luxemburg und den Niederlanden.

MERCK

