Leipzig (ots) -Am 13. Oktober 2023 wird Florian Silbereisen zum zweiten Mal durch die Preisverleihung der "Goldenen Henne", Deutschlands größtem Publikumspreis, in der media city leipzig führen. In diesem Jahr werden die beliebtesten Stars in den fünf Publikumskategorien "Comedy", "Film & Fernsehen", "Musik", "Sport" und "Aufsteiger des Jahres" ausgezeichnet. Die Preisverleihung wird von MDR-Fernsehen ab 20.15 Uhr live und vollbarrierefrei übertragen. Bereits 19.50 Uhr startet im MDR-Fernsehen der Countdown zur "Goldenen Henne 2023" am Roten Teppich, nach der Gala werden Eindrücke von der legendären After Show-Party gezeigt.Hoffnung auf die begehrte Trophäe können sich die 24 Nominierten in fünf Publikums-Kategorien machen.Dazu gehören in der Kategorie "Film & Fernsehen" Jella Haase, Thorsten Merten, Leonie Benesch, Simone Thomalla und Mišel Maticevic.In der Kategorie "Comedy" stehen Olaf Schubert, Martina Hill, Torsten Sträter, Lisa Eckhart und Dieter Nuhr zur Wahl.In der Kategorie "Musik" kann sich das Publikum entscheiden zwischen Udo Lindenberg und Apache 207, Silbermond, Johannes Oerding, Matthias Reim und David Garrett.In der Kategorie "Sport" dürfen die Biathlon-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick, der Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin, die Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die Skisprungweltmeisterin Katharina Schmid (geb. Althaus) und die Handballer des frischen Champions League-Siegers SC Magdeburg auf eine Goldene Henne hoffen.Als "Aufsteiger des Jahres" sind 2023 nominiert: Maria Clara Groppler aus Berlin, erfolgreich als Stand Up-Comedian und jüngst als beste Newcomerin mit dem deutschen Comedypreis ausgezeichnet, außerdem die Wahlberlinerin und Nachwuchsschauspielerin Pola Geiger, die Sängerin Loi, Finalistin von "The Voice Kids", sowie Selina Grotian, die Biathlon-Nachwuchshoffnung aus Garmisch-Partenkirchen und Siegerin bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Kasachstan mit Goldmedaillen in vier Disziplinen.Bereits ab 19.50 Uhr starten Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde den "Goldene Henne 2023 - Countdown" im MDR-Fernsehen und berichten von den ersten Stars, die sie kurz vor der Show am Roten Teppich treffen. Im Countdown zur Show gibt es live die letzten Informationen zur Preisverleihung, Blicke hinter die Kulissen und Schalten in die Garderoben der Künstlerinnen und Künstler.Und auch nach der offiziellen Preisverleihung überträgt das MDR-Fernsehen ab 23.20 Uhr noch weiter. Zur After-Show-Party präsentiert das MDR JUMP-Moderatorenteam Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde die Preisträgerinnen und Preisträger des Abends sowie die besten und emotionalsten Geschichten der großen Gala.Darüber hinaus greifen viele MDR-Sendungen die Show im Vorfeld in Hinweisen, Schalten und Berichterstattungen auf. So ist die "Goldene Henne" u. a. Thema bei "MDR um 4", "MDR SACHSENSPIEGEL" und "Brisant" sowie im MDR-Hörfunk.Am Tag der Verleihung sind die Userinnen und User auch online dabei. Unter mdr.de/goldene-henne sind u.a. Interviews mit den Stars und Highlights aus der Show zu finden.Auf den Facebook- und Instagram-Accounts des MDR sind Grafiken zu den Gewinnern und Highlights aus der Show zu sehen.Darüber hinaus sind alle Highlights des Abends auch auf dem MDR-YouTube-Channel (http://www.youtube.com/user/meinMDRFernsehen) zu finden.Goldene Henne vollbarrierefreiNeben Untertitelung (UT) und Audiodeskription (AD) wird die Unterhaltungs-Gala in diesem Jahr wie im vergangenen Jahr zusätzlich mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) für gehörlose Zuschauer und Zuschauerinnen übersetzt.Die "Goldene Henne" wird seit 1995 verliehen und erinnert an die 1991 verstorbene Entertainerin Helga Hahnemann. Der MDR präsentiert die "Goldene Henne" gemeinsam mit der Zeitschrift SuperIllu.Ausführliche Infos zur "Goldenen Henne 2023" sind auch unter goldene-henne.de zu finden.