Hamburg (ots) -Der US-amerikanische Politiker Bernie Sanders fürchtet, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump erneut die US-Wahlen gewinnen könnte. Im Gespräch in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung DIE ZEIT sagt Sanders: "Es ist eine reale Möglichkeit. Es gibt viele Menschen in Amerika, die abgestoßen sind von der Politik in Washington, und die Rechten sind sehr geschickt darin, den Demokraten die Schuld für die Missstände zuzuschieben."Sanders, der zweimal als Präsidentschaftskandidat in demokratischen Vorwahlen angetreten war, sorgt sich zudem, dass Trump eine mögliche Niederlage nicht akzeptieren werde: "Trump ist ein pathologischer Lügner, ein Gauner und ein Mann, der die Demokratie verrät." US-Präsident Joe Biden hingegen lobt er für dessen Klimapolitik und das Konjunkturprogramm. Grundsätzlich aber wünsche er sich von Biden "mehr Mut".Zugleich kritisiert er die Demokraten dafür, zu elitär geworden zu sein und auch zu "woke": "Mit woken Themen muss man vielen Leuten in meiner Heimat nicht kommen", sagt Sanders.Sanders, der den Bundesstaat Vermont im Washingtoner Repräsentantenhaus vertritt, kritisiert zudem, dass die "Kluft zwischen den sehr Reichen und Mächtigen und allen anderen größer ist als jemals zuvor". Große Unternehmen hätten einen zu großen Einfluss auf die Politik. "Das Ergebnis ist ein US-Parlament, das vor allem Politik für die Superreichen macht". Deswegen sei es auch "okay, wütend zu sein", so Sanders.