Düsseldorf (ots) -Herzlich laden wir Sie zur Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V. ein. Sie findet statt- am Montag, dem 16. Oktober 2023- um 11:00 Uhr- im Parkhotel Gütersloh, Kirchstraße 27, 33330 Gütersloh.Themen werden vor allem sein:- Wie hat sich der Brot- und Backwarenmarkt entwickelt? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?- Was bedeutet die demografische Entwicklung für die Filial- und Lieferbäckereien? Wie können wir Auszubildende und Fachkräfte für unsere Branche gewinnen und halten?Ihre Gesprächspartner werden sein: die Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V., Professor Dr. Ulrike Detmers, Hauptgeschäftsführer Armin Juncker und Geschäftsführer Alexander Meyer-Kretschmer.Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie herzlich ein, die Gespräche bei einem Mittagessen fortzusetzen.Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung zur Teilnahme an der Jahrespressekonferenz sowie Ihrer Teilnahme am Mittagessen bis Freitag, den 13. Oktober 2023, per E-Mail an:moennichs@grossbaecker.dePressekontakt:Verband Deutscher Großbäckereien e.V.Frau Prof. Dr. Ulrike DetmersPräsidentinE-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deHerrn Armin JunckerHauptgeschäftsführerVogelsanger Weg 11140470 DüsseldorfTelefon: +49 211 653086Telefax: +49 211 653088E-Mail: Juncker@grossbaecker.deOriginal-Content von: Verband Deutscher Großbäckereien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16993/5623500