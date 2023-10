Die Aktie der DHL Group arbeitet derzeit an einer Bodenbildung. Ob dies gelingen wird, ist aktuell noch offen. Immerhin macht die Tatsache Hoffnung, dass sich die DAX-Titel in den vergangenen Handelstagen in einem schwierigen Marktumfeld relativ robust präsentiert haben. Indes hat der Bonner Logistikriese sein Automaten-Angebot deutlich ausgebaut.Die Zahl sogenannter Poststationen in Deutschland habe sich seit Jahresbeginn von rund 100 auf inzwischen circa 300 erhöht, teilte die Post am Dienstag ...

