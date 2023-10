Novo Nordisk gab bekannt, dass eine Phase-III-Studie aufgrund positiver Ergebnisse zur Wirkung von Ozempic gegen Nierenversagen vorzeitig beendet wurde. Ozempic ist ein Diabetes-Medikament, das auch als Nahrungsergänzungsmittel verwendet wird. Das Medikament ist auch als "Gewichtsreduktionsmittel" bekannt. Die Daten der Studie werden Novo Nordisk jedoch erst nach Abschluss der Studie in der ersten Hälfte des Jahres 2024 zur Verfügung stehen. Für den Dialysespezialisten Fresenius Medical Care ist das eine schlechte Nachricht, denn die Dialyse ist bislang die wichtigste Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen. Generell verändert sich der Dialysemarkt, da mehrere neue Medikamente nachweislich die Bedingungen, die zu Nierenversagen führen, verbessern können. Dazu gehören neben Ozempic auch Farxiga von AstraZeneca und Jardiance von Boehringer Ingelheim und Eli Lilly. Vor diesem Hintergrund passen die Analysten von AlsterResearch ihre langfristigen Schätzungen um rund 10% an, was zu einem neuen Kursziel von EUR 39,00 EUR (alt EUR 43,00) führt. Nach dem massiven Kursrückgang der Aktie aufgrund dieser Nachricht (-20% heute) stufen die Analysten von AlsterResearch die Aktie auf KAUFEN hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken