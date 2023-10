Leighton Buzzard, England (ots/PRNewswire) -Nach seinem Auftritt bei ECOM London nahm OPLOG, ein Omnichannel-Abwicklungsanbieter am Gesiebten Gipfel, einem Höhepunkt von europäischen Start-up-Veranstaltungen teil, die ein vielfältiges Publikum von Start-ups und Scale-ups magnetisieren, die alle den Funken verfolgen, um ihre Unternehmungen zu innovieren und neu zu beleben. Halit Develioglu, Gründer von OPLOG und CEO nahmen die Bühne während des leidenschaftlich diskutierten Podiums "Vernünftig skalieren: Gewinn vs. Werte balancieren" auf und gaben den Vorhang zurück, um die gut abgestimmten Strategien und Philosophien zu enthüllen, die OPLOG zum kommerziellen Erfolg vorangetrieben haben und seinen Weg über neun Jahre hinweg aufrechterhalten haben.Ihre Mission sollte Ihre Existenz definierenDevelioglu, ein zweiter Gründer mit 17 Jahren Branchenkenntnis, betonte die entscheidende Rolle, die eine Mission für Start-ups spielt. "Ihre Mission ist nicht nur ein Slogan für Ihr Pitch-Deck oder Ihre Website. Sie sollte auf einem höheren Niveau gesetzt werden, im täglichen Betrieb unerschüttert bleiben, einem größeren Zweck dienen und Ihre Existenz definieren. Jedes Problem, das Sie lösen, sollte Sie an Ihre Mission näher bringen. Jede Produktiteration oder jedes Angebot sollte dazu beitragen. Sie sollte repräsentieren, wofür Ihr Team arbeitet und was Ihr Unternehmen konsequent anstrebt".Die Diskussionsteilnehmer, welche die Bühne mit anderen erfolgreichen Unternehmern, darunter Alexandre Mars und Iana Dimitrova, teilen, betonten die zentrale Rolle eines nachhaltigen Wachstums und die Notwendigkeit, die Expansion an die Kernwerte eines Unternehmens auszurichten. Der entscheidende Unterschied zwischen der Übernahme bereits bestehender Unternehmenswerte und der Herstellung von Produkten, die wirklich die Überzeugungen des Gründers widerspiegeln. "Die Einhaltung der Kernwerte ist für die Modellierung Ihrer Personalorganisation von grundlegender Bedeutung, aber es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Werte einzigartig sind und nicht nur von anderswo entfernt werden - sie müssen reflektieren, was Sie als Gründer fest glauben".Außergewöhnliche Produkte werden nicht isoliert geborenIm Start-up-Ökosystem, In dem fast 90 % der Unternehmen innerhalb ihres ersten Jahres scheitern, sind Einblicke in die Navigation durch verschiedene makroökonomische Bedingungen bei gleichzeitiger Skalierung von unschätzbarem Wert. Als das Gremium zu diesem Thema Schichten zurückging, schoss Develioglu das Licht auf die Besteigung von OPLOG: "Während unserer neun Startjahre haben wir Kunden, dem Markt und den Mitbewerbern zugehört - ganz buchstäblich alle. Das Feedback, das wir erhalten haben, wurde aktiv angewendet, indem wir unsere Produktiterationen informierten, Lagerorte bestimmen und die Gesamtstrategie gestalten. Es ebnet den Weg für die Entwicklung unseres proprietären Abwicklungsroboters TARQAN und spielte eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von 11 Millionen Euro an Finanzmitteln, was unsere globale Expansion robust vorantreibt".Auf dem Weg nach Berlin: OPLOGs Reise zum nahtlosen EuropaAls Develioglu über das lebendige, interaktive und kollaborative Ethos des Gesiebten Gipfels reflektierte, lud er Menschen ein, sich ihnen bei ihrem bevorstehenden engagement in nahtlosem Europa anzuschließen. "Ich danke Gesiebtem Gipfel für diese exquisite Organisation und die erstaunliche Gelegenheit, Teil davon zu sein. Die kollektiven Weisheiten und Erkenntnisse, die wir von anderen Innovatoren in diesem Bereich gesammelt haben, sind wirklich unbezahlbar", erklärte er. Die Spannung steigt, während sich OPLOG darauf vorbereitet, bis zum Jahresende ein weiteres technologiefähiges Warenlager in Deutschland zu enthüllen. "Wir freuen uns darauf, mit Ihnen im nahtlosen Europa Wege zu überqueren".Informationen zu OPLOGOPLOG wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Niederlande und ist ein führendes technologiefähiges Omnichannel Abwicklungsunternehmen mit hochmodernen Warenlagern in der Türkei, in Großbritannien und in den USA. Der technologiefähige Vollziehungsservice von OPLOG, der von seiner proprietären Software und seinem hochmodernen Abwicklungsroboter TARQAN betrieben wird, verbessert den Betrieb von Hunderten von B2C und B2B-Unternehmen wie SONY, Atomie, Tupperware, Rossmann und Herbalife, indem er schnellere und qualitativ hochwertige Abwicklungsdienste anbietet.Nachdem OPLOG 11 Millionen Euro an Finanzmitteln beschafft hat und mehr als 300 Mitarbeiter beschäftigt, darunter 100 Ingenieure und Entwickler, setzt OPLOG weiterhin die Grenzen, indem es vorbildliche, technologiefähige Abwicklungsdienste auf globaler Ebene anbietet.