- Piedmont erwirbt eine 19,9%ige Beteiligung an dem neu gegründeten Unternehmen Vinland Lithium für 2 Millionen C$ in bar

- Durch stufenweise Investitionen kann Piedmont eine Beteiligung von bis zu 62,5 % am Lithiumprojekt Killick von Vinland erwerben

- Das weitläufige Gelände des Lithiumprojekts Killick beherbergt ~60 Kilometer äußerst aussichtsreicher Streichlänge

- Die ersten Explorationsergebnisse sind ermutigend, und das Projekt befindet sich in logistisch günstiger Lage im Süden Neufundlands (Kanada)

- Piedmont hat ein Vorkaufsrecht auf die Abnahme der zukünftigen Konzentratproduktion

- Die Investition steht im Einklang mit der Strategie von Piedmont, seine Spodumen-Ressourcenbasis durch Investitionen in Projekte mit großem Potenzial an günstigen Standorten zu erweitern, die von starken Explorationsteams geleitet werden

BELMONT, North Carolina, 11. Oktober 2023 / IRW-Press / - Piedmont Lithium Inc. ("Piedmont" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: PLL; ASX: PLL), ein international führender Anbieter von Lithiumressourcen, die für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten von essentieller Bedeutung sind, gab heute eine strategische Investition in ein großes aussichtsreiches Lithiumprojekt im kanadischen Neufundland bekannt. Piedmont hat sich bereit erklärt, im Gegenzug für 2 Millionen C$ eine 19,9 %ige Beteiligung an Vinland Lithium Inc. ("Vinland Lithium") zu erwerben, einem neuen Unternehmen, das zusammen mit Sokoman Minerals Corp. ("Sokoman Minerals") (40,1 %) und Benton Resources Inc. ("Benton Resources") (40,1 %) gegründet wurde. Das Unternehmen kann im Rahmen einer gestaffelten Investitionsvereinbarung auch eine Beteiligung von bis zu 62,5 % an Killick Lithium Inc. erwerben, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Vinland Lithium, die eine 100-prozentige Beteiligung am Lithiumprojekt Killick ("Killick Lithium" oder das "Projekt") hält. Piedmont erhält 100 % der Vermarktungsrechte und ein Vorkaufsrecht auf die Abnahme von 100 % des Lithiumkonzentrats, das im Rahmen des Projekts während der gesamten Lebensdauer der Mine produziert werden könnte, zu wettbewerbsfähigen Preisen. Einzelheiten zur Transaktion finden Sie auf der folgenden Seite.

Abbildung 1 - Standort des Lithiumprojekts Killick im Verhältnis zum Portfolio von Piedmont Lithium

Aus geologischer Sicht ist das Lithiumkonzessionsgebiet mit dem Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina vergleichbar, in dem das Lithiumprojekt Carolina von Piedmont angesiedelt ist. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über insgesamt 950 Quadratkilometer und umfasst eine aussichtsreiche Streichlänge von etwa 60 Kilometern. Erste Prospektionsarbeiten auf dem Konzessionsgebiet durch Benton Resources und Sokoman Minerals im Jahr 2021 führten zur Entdeckung des ersten Vorkommens von spodumenhaltigem Pegmatit in Neufundland.

Nach eigenen Angaben umfassten die bisherigen Arbeiten von Benton Resources und Sokoman Minerals 61 Explorationsbohrungen, von denen 50 spodumenhaltige Pegmatite durchteuften. Im Zuge von Schürfgrabungen und Bohrungen an der Oberfläche wurde nun eine Mineralisierung auf einer Streichlänge von 2,5 Kilometern ermittelt. Diese frühen Bohrergebnisse beinhalten mehrere Abschnitte mit über 1,0 % Li2O und zeigen das Potenzial für weitere Entdeckungen innerhalb des Konzessionsgebiets. Im Rahmen der Explorationsarbeiten im Jahr 2023 wurden zahlreiche Boden- und geophysikalische Anomalien identifiziert, die vorrangige Bohrziele darstellen. Das Konzessionsgebiet verfügt über eine hervorragende Infrastruktur, wobei sich befestigte Straßen, ein Umspannwerk und ein eisfreier Tiefseehafen in unmittelbarer Nähe befinden.

Patrick Brindle, Chief Operating Officer von Piedmont Lithium, sagte, dass die Partnerschaft die Strategie des Unternehmens unterstütze, seine Hartgestein-Lithiumressourcenbasis zu erweitern, wobei der Schwerpunkt auf großen Zielen an attraktiven Standorten liege, und dass sie die Pläne von Piedmont fördere, ein wichtiger Produzent von Lithiumhydroxid für den nordamerikanischen Markt zu werden. "Das Lithiumprojekt Killick umfasst ein riesiges Landpaket in einem attraktiven Gebiet. Unser Team hat den Standort mehrfach besucht und eine umfassende Due-Diligence-Prüfung absolviert. Die ersten Explorationsergebnisse sind positiv, und die Lage des Projekts ist in puncto Infrastruktur und Logistik vorteilhaft", so Brindle. "Das Explorationsteam von Vinland Lithium ist sehr erfahren und wird alle Aspekte des Explorationsprogramms leiten. Während wir die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt mitfinanzieren, konzentrieren sich unsere Projekt- und Betriebsteams weiterhin auf die laufende Entwicklung unseres Kernportfolios, einschließlich der produzierenden Mine von North American Lithium in Quebec und unserer geplanten Betriebe in Ghana, Tennessee und North Carolina."

Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen der Zeichnungs- und Earn-In-Vereinbarungen

Begriff Einzelheiten Zeichnung - Piedmont zeichnet eine Anzahl von Aktien von Vinland Lithium, die einer Stimmrechts- und Gewinnbeteiligung von 19,9 % entspricht, zu einem Zeichnungspreis von 2 Millionen C$. - Die Zeichnungsvereinbarung enthält die üblichen Bedingungen, einschließlich Zusicherungen und Garantien sowie Verpflichtungen von Vinland Lithium, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind. Anfängliches Earn-in-Recht - Innerhalb von 30 Tagen nach der Unterzeichnung der Earn-in-Vereinbarung hat Piedmont die Option, eine Stimmrechts- und Gewinnbeteiligung von 16,35 % an Killick Lithium zu erwerben, welche durch Benachrichtigung ausgeübt werden kann. - Die anfängliche Beteiligung von Piedmont ist an die Bedingung geknüpft, dass (i) Piedmont an Sokoman Minerals und Benton Resources Stammaktien zu einem Gesamtzeichnungspreis von 2 Millionen C$ begibt und (ii) Piedmont innerhalb von 30 Monaten nach der Bekanntgabe der Ausübung des ersten Earn-in-Rechts Prospektions-, Explorations-, Erschließungs- und Produktionsausgaben von Killick Lithium in Höhe von mindestens 6 Millionen C$ (der "anfängliche Earn-in-Betrag") finanziert. Erstes zusätzliches Earn-in-Recht - Innerhalb von 60 Tagen nach der Finanzierung des anfänglichen Earn-in-Betrags hat Piedmont die Option, eine zusätzliche Stimmrechts- und Gewinnbeteiligung von 21,65 % an Killick Lithium zu erwerben, welche durch Benachrichtigung ausgeübt werden kann. - Die erste zusätzliche Beteiligung von Piedmont ist an die Bedingung geknüpft, dass (i) Piedmont an Sokoman Minerals und Benton Resources Stammaktien zu einem Gesamtzeichnungspreis von 2 Millionen C$ begibt und (ii) Piedmont innerhalb von 12 Monaten nach der Bekanntgabe der Ausübung des ersten zusätzlichen Earn-in-Rechts Prospektions-, Explorations-, Erschließungs- und Produktionsausgaben von Killick Lithium in Höhe von mindestens 3 Millionen C$ (der "erste zusätzliche Earn-In-Betrag") finanziert. Zweites zusätzliches Earn-in-Recht - Innerhalb von 60 Tagen nach der Finanzierung des ersten zusätzlichen Earn-in-Betrags hat Piedmont die Option, eine zusätzliche Stimmrechts- und Gewinnbeteiligung von 24,5 % an Killick Lithium zu erwerben, welche durch Benachrichtigung ausgeübt werden kann. - Die zweite zusätzliche Beteiligung von Piedmont ist an die Bedingung geknüpft, dass (i) Piedmont an Sokoman Minerals und Benton Resources Stammaktien zu einem Gesamtzeichnungspreis von 6 Millionen C$ begibt und (ii) Piedmont innerhalb von 12 Monaten nach der Mitteilung der Ausübung des zweiten zusätzlichen Earn-in-Rechts Prospektions-, Explorations-, Erschließungs- und Produktionsausgaben von Killick Lithium in Höhe von mindestens 3 Millionen C$ (der "zweite zusätzliche Earn-In-Betrag") finanziert. Exklusive Vermarktungsrechte und Abnahmerechte - Killick Lithium gewährt Piedmont exklusive Vermarktungsrechte für die Bewerbung und den Verkauf von Lithiumprodukten, die im Rahmen des Projekts während der gesamten Lebensdauer der Mine produziert werden. - Piedmont hat das Vorkaufsrecht auf die Abnahme von 100 % der aus dem Projekt produzierten Lithiumkonzentrate, und zwar für die gesamte Lebensdauer der Mine und zu wettbewerbsfähigen Preisen. NSR-Lizenzgebühr - Killick Lithium gewährt Sokoman Minerals und Benton Resources eine NSR-Lizenzgebühr von 2 %, wobei Killick Lithium, Piedmont oder einer ihrer Nachfolger das Recht hat, 50 % dieser Lizenzgebühr (1 %) gegen eine Barzahlung von 2 Millionen C$ an Sokoman Minerals und Benton Resources zurückzukaufen. Betreiberschaft - Sokoman Minerals und Benton Resources bleiben Betreiber von Killick Lithium bis zur Finanzierung des zweiten zusätzlichen Earn-In-Betrags. - Nach der Finanzierung des zweiten zusätzlichen Earn-In-Betrags übernimmt Piedmont die Funktion des Betreibers des Projekts und wird alle Prospektions-, Explorations-, Erschließungs- und Produktionsprogramme überwachen und durchführen sowie die Ausgaben für das Projekt verwalten.

Über Piedmont Lithium Inc.

Piedmont Lithium Inc. (Nasdaq:PLL; ASX:PLL) konzentriert sich auf den Aufbau eines erstklassigen ganzheitlichen Multi-Asset-Lithiumunternehmens in den Vereinigten Staaten, das sich für den Übergang zu einer emissionsfreien Welt und die Schaffung einer sauberen Energiewirtschaft in Nordamerika einsetzt. Unser Ziel ist es, einer der größten Lithiumhydroxidproduzenten in Nordamerika zu werden, indem wir Spodumenkonzentrat aus Anlagen verarbeiten, an denen wir eine wirtschaftliche Beteiligung halten. Zu unseren Projekten gehören unsere Projekte Carolina Lithium und Tennessee Lithium in den Vereinigten Staaten sowie Partnerschaften in Quebec mit Sayona Mining (ASX:SYA) und in Ghana mit Atlantic Lithium (AIM:ALL; ASX: A11). Dank dieses geografisch diversifizierten Betriebs sind wir in der Lage, Amerika bei seinem Wandel hin zur Energieunabhängigkeit und Elektrifizierung in den Bereichen Verkehr und Energiespeicher maßgeblich unterstützen zu können. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf Twitter @PiedmontLithium und besuchen Sie bitte www.piedmontlithium.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Australiens, einschließlich Aussagen zu den Explorations-, Erschließungs-, Bauaktivitäten und Produktion von Piedmont, Vinland Lithium und Killick Lithium, zu den aktuellen Plänen für die Mineralien- und chemischen Verarbeitungsprojekte von Piedmont, zu Piedmonts potenziellem Erwerb einer Beteiligung an Killick Lithium und zur dazugehörigen Strategie. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind mit beträchtlichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Risikofaktoren verbunden, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass der tatsächliche Zeitpunkt von Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften sowie andere Faktoren wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignissen, Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem: (i) dass Killick Lithium nicht in der Lage sein wird, Mineralvorkommen kommerziell abzubauen (ii) dass die Konzessionsgebiete von Killick Lithium möglicherweise nicht die erwarteten Reserven enthalten, (iii) Risiken und Gefahren, die dem Bergbaugeschäft innewohnen (einschließlich der Risiken, die mit der Erkundung, der Entwicklung, dem Bau und dem operativen Betrieb von Bergbauprojekten verbunden sind, Umweltgefahren, Industrieunfälle, Wetterbedingungen oder geologische Bedingungen), (iv) die Ungewissheit darüber, ob Piedmont, Vinland Lithium und Killick Lithium in der Lage sein werden, das für die Durchführung ihres Geschäftsplans erforderliche Kapital zu beschaffen, (v) die Fähigkeit von Piedmont, Vinland Lithium und Killick Lithium, das erforderliche Personal einzustellen und zu halten, (vi) Änderungen der Marktpreise für Lithium und Lithiumprodukte, (vii) technologische Änderungen oder die Entwicklung von Ersatzprodukten, (viii) die mit Explorations-, Erschließungs- und Produktionstätigkeiten innewohnenden Unwägbarkeiten, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, (viii) die Ungewissheiten, die mit Explorations-, Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Gebietsabgrenzungen und behördliche Verzögerungen, (ix) die Ungewissheiten, die der Schätzung von Lithiumressourcen innewohnen, (x) die Risiken in Bezug auf den Wettbewerb, (xi) die Risiken in Bezug auf die Informationen, Daten und Prognosen im Zusammenhang mit Vinland Lithium und Killick Lithium, (xii) das Auftreten und die Ergebnisse von Klagen, Rechtsstreitigkeiten und behördlichen Maßnahmen, Untersuchungen und Verfahren, (xiii) Risiken in Bezug auf unsere Fähigkeit, Rentabilität zu erzielen, Produkte im Rahmen von Liefervereinbarungen zu günstigen Bedingungen abzuschließen und zu liefern, die Fähigkeit, ausreichende Finanzmittel für die Entwicklung und den Bau unserer Projekte zu erhalten, seine Fähigkeit, die behördlichen Vorschriften einzuhalten, und unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, und (xiv) andere Ungewissheiten und Risikofaktoren, die in den von Zeit zu Zeit bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") und der Australian Securities Exchange dargelegt sind, einschließlich der jüngsten Einreichungen von Piedmont bei der SEC. Die zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemeldung, und die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften können erheblich von den in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Piedmont lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen, Prognosen und Schätzungen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist Piedmont nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf Piedmont, seine finanziellen oder operativen Ergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

