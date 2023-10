l - Rücksetzer bietet interessante Möglichkeiten

Konjunktursorgen drückten vergangene Woche noch auf den Ölpreis. Die Spannungen im Nahen Osten sorgen seit gestern jedoch wieder für einen Anstieg der Notierungen von Brent Crude Oil und WTI. Aktuell ist noch schwer zu beurteilen, welche Auswirkungen der Konflikt auf die weltweite Ölversorgung hat. Vor dem Hintergrund, dass Russland und Saudi Arabien im Frühjahr und Frühsommer den Ölhahn zurückgedreht haben, herrscht bereits eine gewisse Unterversorgung. Es ist somit kurzfristig mit weiterhin hohen Schwankungen zu rechnen.

Aktuell deutet sich bei den OPEC+ Staaten kein Kurswechsel an. "Es ist immer noch nicht klar, was beim Wachstum in Europa geschehen wird", sagte der saudische Energieminister Abdulaziz bin Salman Mitte September auf einem Branchenkongress im kanadischen Calgary. "Und es ist auch noch nicht klar, wie sich die US-Wirtschaft entwickelt." Ihr Angebot dürfte somit knapp bleiben. Allerdings hat ein Ölpreisanstieg mittelfristig oftmals auch eine selbst schwächende Wirkung. Die Verbraucher reduzieren ihre Fahrten mit dem Pkw und drücken damit ihre Nachfrage. Viel könnte zudem vom bevorstehenden Winter abhängen. Eine Kältewelle treibt die Ölnachfrage. Wird es milder, können die Verbraucher sparen.

Widerstandsmarken: 89,06/92,00/97,77/105,51/110,50 USD

Unterstützungsmarken: 81,87/83,39 USD

Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil hat von Ende Juni bis Mitte vergangener Woche einen Aufwärtstrend gebildet. In der zweiten Wochenhälfte sackte die Notierung unter die Aufwärtstrendlinie und fing sich erst im Bereich von 83,39 USD. Anfang dieser Woche sprang der Preis pro Fass Öl zeitweise auf 89,06 USD. Dort bildete sich nun eine Widerstandsmarke. Gelingt der Ausbruch über dieses Level findet der Ölpreis im Bereich von 92 USD die Aufwärtstrendlinie. Eine Rückkehr in den Aufwärtstrend würde dem Kurs weiteres Aufwärtspotenzial bsi zum jüngsten Hoch bei 97,77 USD eröffnen. Auf der Unterseite findet der Öl-Future zwischen 81,87 und 83,39 USD eine Unterstützungszone. Wird diese Zone verletzt, droht eine weitere Verkaufswelle.

Brent Crude Oil Future in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2022 - 11.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Brent Crude Oil Future in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 12.10.2018 - 11.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Refinitiv

Strukturierte Produkte könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Turbo Bull und Turbo Bear Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt an einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Ölpreises teilzunehmen. Indexzertifikate auf den Ölpreis nehmen an der Kursbewegung des jeweiligen Öl-Futures teil. Der jüngste Ölpreisanstieg hat allerdings auch die Notierung von Ölkonzernen beflügelt. Ein hoher Ölpreis läßt die Gewinne der Unternehmen sprudeln. Im STOXX® Europe Oil & Gas Index sind die größten notierten europäischen Ölkonzerne enthalten. Dazu zählen BP, ENI, Repsol und TotalEnergies. Es drohen jedoch (hohe) Verluste, wenn der Index oder der Öl-Future die falsche Richtung einschlägt. Beim Express Plus Zertifikat auf TotalEnergies wird am jährlichen Beobachtungstag der Referenzpreis mit dem Rückzahlungslevel verglichen. Notiert die Aktie auf Höhe des Levels oder darüber erhalten Anleger den vereinbarten Rückzahlungsbetrag. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Liegt die Aktie auf Höhe der Barriere oder darüber erhalten Anleger den Höchstbetrag. Andernfalls drohen Verluste.

