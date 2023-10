© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



Der amerikanische Energiesektor steht vor einer Megafusion. Der Ölgigant ExxonMobil will den Produzenten Pioneer Natural Resources für 60 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Details.Exxon Mobil hat am Mittwoch angekündigt, den US-Konkurrenten Pioneer Natural Resources im Rahmen eines Aktien-Deals im Wert von 59,5 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Exxon bietet 253 US-Dollar pro Aktie für die Übernahme von Pioneer. Die Pioneer-Aktie, die am Dienstag bei 237,41 Dollar geschlossen hatte, stieg im vorbörslichen Handel um 1,1 Prozent auf 239,98 Dollar. Die Aktie von Exxon notierte unverändert. Eine Übernahme wäre für Exxon die größte seit der 81 …