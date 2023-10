Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für 5G- und Cloud-native Technologien, hat vor Kurzem ein erfolgreiches Go-Live mit MTN South Sudan für die Fertigstellung von System-Upgrades des BSS-Full-Stack abgeschlossen, zu dem Digital Customer Lifecycle Manager (DCLM), Digital Order Manager (DOM), Digital Accelerator Platform (DAP), Digital Catalog Manager (DCM), Digital Resource Management (DRM) und Digital Convergent Billing System (DCBS) gehören. Dieses Projekt ist Teil der digitalen Transformationsinitiative von MTN, die darauf abzielt, die Umsetzung der Ambition 2025 voranzutreiben.

Tecnotree hat die BSS-Infrastruktur von MTN South Sudan durch seine komplette digitale BSS-Suite mit CRM, Order Management (Auftragsmanagement), Product Catalog (Produktkatalog), Inventory Management (Bestandsmanagement), Microservices Platform (Plattform für Microservices), Billing (Rechnungsstellung), Collections (Inkasso) sowie der Integration von BSS-Funktionalitäten mit anderen 3PP-Systemen und Channels verbessert.

Diese digitale Transformation wird MTN South Sudan in die Lage versetzen, den Geschäftsbetrieb reibungslos abzuwickeln und die neu verfügbaren Funktionen zu nutzen, um geschäftliche Vorteile zu erzielen. Außerdem wird dadurch die Anpassung der Geschäftsprozesse an das Tagesgeschäft sichergestellt.

Mazen FARAH, CIO von MTN South Sudan, dazu: "Das Transformationsprojekt mit Tecnotree war ein großer Erfolg! Tecnotrees nachweisliche Erfahrung und sein einzigartiges Portfolio mit Kompetenzen zur Förderung von Innovationen werden MTN South Sudan bei der Beschleunigung seiner Ambition 2025-Mission maßgeblich unterstützen. Ich freue mich, den Teams von MTN South Sudan und Tecnotree meinen Dank, meine Anerkennung und meine Wertschätzung für die erfolgreiche Migration und das Upgrade aussprechen zu können. Mit einem Wort, es ist phänomenal!"

Ramaseshan Subramanian, Vice President Head of Global Delivery Operations, Tecnotree, erklärte: "Wir sind stolz darauf, dies als einen weiteren wichtigen Meilenstein auf unserer Transformationsreise mit MTN South Sudan zu verkünden. Dieser Meilenstein wird MTN South Sudan in die Lage versetzen, seine digitalen Dienste im Rahmen seines Business Success Programms intensiv bei seinen Kunden einzuführen. Das Projekt wurde mit dem Esprit einer echten Zusammenarbeit zwischen MTN South Sudan und Tecnotree durchgeführt. Die Schaffung einer digitalen BSS-Plattform für Privatkunden innerhalb von nur neun Monaten nach der Inbetriebnahme der Enterprise BSS Suite verschafft MTN South Sudan einen hervorragenden Wettbewerbsvorteil auf dem Markt."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-fähiges, digitales Business Support System (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist nach den TM Forum Open API-Standards Diamond-zertifiziert, und unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack umfasst das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) von Geschäftsprozessen und Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und weitere digitale Dienstleistungsbranchen, wodurch sich Möglichkeiten jenseits der Konnektivität ergeben. Tecnotree bietet seinem Kundenstamm über die Tecnotree Moments-Plattform auch Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tecnotree.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231011595862/de/

Contacts:

Padma Ravichander, Tecnotree CEO

E-Mail: marketing@tecnotree.com