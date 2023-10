Beijing (ots/PRNewswire) -Der Global Fashion Industry Index - Fashion Week Vitality Index Report für das Jahr 2022, wurde am 8. Oktober in Shanghai offiziell vorgestellt.Die Shanghaier Modewoche wurde nach Paris, Mailand, New York und London zu den fünf besten Modeveranstaltungen der Welt gezählt, so der Bericht des China Economic Information Service der Nachrichtenagentur Xinhua.Der Bericht weist darauf hin, dass die wichtige Rolle globaler Modeveranstaltungen bei der Entwicklung von Konsumszenen und der Stimulierung der Konsumvitalität hervorgehoben werden muss, um dem Bau internationaler Konsumzentren neuen Schwung zu verleihen.Aus der Sicht der Teilindizes misst der Teilindex "Agglomeration von Faktoren" die "Hard Power" der globalen Modewochen, wie die Anzahl der Modeaktivitäten, die Beteiligung weltweit renommierter Marken usw. Das Ergebnis zeigte, dass internationale Modewochen nach wie vor der starke Motor für die globalen Modetrends sind.Der Teilindex "Medienübertragung" misst Faktoren wie Online-Berichterstattung, Internetsuche und Popularität in den sozialen Medien sowie die Ausgewogenheit der Verbreitung von Inhalten, was die soziale Aufmerksamkeit und die Anerkennung der globalen Modewochen widerspiegelt. Direkt nach Paris und New York erzielte die Shanghai Fashion Week eine auffällige Leistung in Bezug auf Internetsuchen und Popularität in den sozialen Medien.Der Teilindex "Brancheneinfluss" misst die Anzahl der Designer, den Aufbau der Veranstaltungsorte sowie die Modeausbildung und rückt die "Soft Power" der Modebranche ins Rampenlicht. Infolgedessen stehen die asiatischen Modewochen noch weit hinter den führenden globalen Modeveranstaltungen und haben daher Wachstumsspielraum.Der Bericht wurde erstmals im März veröffentlicht und hat zum Ziel, die Stimme Chinas in der globalen Modeindustrie durch eine quantitative Analyse zu vermitteln, die sich aus den Bewertungsmodellen für die Agglomeration von Faktoren, Medienübertragung und Brancheneinfluss zusammensetzt.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336390.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2243966/e740ea8367f64436b9a97a1d2417585b.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-veroffentlichung-eines-berichts-uber-den-global-fashion-vitality-index-zur-forderung-der-entwicklung-internationaler-konsumzentren-301953577.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/5623618