Muhammad Wasim Asim kommt aus Pakistan. Sein chinesischer Name ist Li Xin und er lebt seit etwa fünf Jahren in China.https://german.cri.cn/2023/10/10/VIDEtQeAZg90fc2wYyBlhGZP231010.shtmlBevor Li nach China kam, hätte er nie gedacht, dass er eine Gelegenheit haben würde, einen Brief an den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu schreiben. Anlässlich des Projekts "Dialoge von Jugendbeauftragten der Welt" schrieben im Jahr 2021 junge Menschen aus etwa 26 Ländern in einem Brief über das Leben in China sowie ihre Erfahrungen mit der Entwicklung des Landes. Xi antwortete auf diesen Brief.Li Xin sagte, es sei kaum zu glauben, dass Präsident Xi auf den Brief geantwortet habe. Als er die Antwort erhalten habe, sei er sehr stolz gewesen. Der Präsident dieses großartigen Landes habe auf einen Brief von jungen Ausländern geantwortet. Er glaubt, dass das Xis Vertrauen in sowie seine Ermutigung für die internationale Jugend zeige. Für Li Xin war es ein unvergesslicher Moment.Dem Studenten zufolge sind Chinas Maßnahmen zur Armenhilfe bereits zu einem Vorbild für die Welt geworden. Sie hätten nicht nur Pakistan sondern auch anderen Entwicklungsländern neue Impulse gegeben. Er sei damals in der Provinz Guizhou gewesen und habe gesehen, dass die Menschen in dem Gebiet früher sehr arm gewesen seien. Dies sei jetzt aber anders. Das Leben der Einheimischen habe sich deutlich verbessert.In der Schule lernte Li Xin einen Satz: Die Freundschaft zwischen China und Pakistan ist "höher als die Berge, tiefer als das Meer und süßer als Hönig". Als er nach China kam, erkannte er die Bedeutung dieses Satzes. Er versteht nun, warum er es damals gelernt hat.Li Xin zufolge war Xis größte Hilfe für Pakistan die Seidenstraßen-Initiative. Sie veränderte auch sein Leben. Dank der Seidenstraßen-Initiative erhielt er eine Gelegenheit, nach China zu kommen und die Entwicklung dieses Landes zu erfahren. Sie gab ihm auch eine Richtung. Er studiert das Fach Automobil, ein Bereich, in dem der Markt in China bereits sehr groß ist. Er hat sich dafür entschieden, in Zukunft in China zu bleiben und wird vermutlich viele Chancen in China haben. Er hofft, dass er zum Austausch der Jugend zwischen China und Pakistan beitragen kann.Ihm zufolge ist Xi Jinping geduldig. Das sei sein einzigartiger Charme. Es gebe auf der Welt nur wenige solcher Führungspersönlichkeiten. Es sei für ihn eine Verantwortung. Als Führungsperson eines großartigen Landes werde Xi bestimmt wichtige Beiträge leisten.