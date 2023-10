Gaza - Das einzige Kraftwerk im Gazastreifen hat am Mittwochnachmittag seinen Betrieb vorerst eingestellt. Grund sei, dass der Treibstoff ausgegangen sei, teilte die Energiebehörde des Gazastreifens mit.



Wenige Minuten nach der Ankündigung kam es Medienberichten zufolge vor Ort zu weitreichenden Stromausfällen. Der Ausfall des Kraftwerks steht im Zusammenhang mit der "Totalblockade" des Gazastreifens, die der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Montag verhängt hatte. "Kein Strom, keine Lebensmittel, kein Gas, alles ist geschlossen", hatte der Minister bei der Ankündigung gesagt. Hintergrund ist der Großangriff der Hamas auf Ziele in Israel von Samstag.

