Worldline profitiert von den modernsten Funktionen der Android-POS-Technologie

Castles Technology, einer der weltweit führenden Anbieter von Zahlungslösungen, gibt erfreut eine Partnerschaft mit Worldline (Euronext; WLN) bekannt, die den ersten internationalen Einsatz einer umfassenden Palette von Android-Zahlungsterminals und damit verbundenen Dienstleistungen, einschließlich Reparatur und Staging, vorsieht.

Dank ihrer globalen Präsenz wird diese Partnerschaft Castles Technology in die Lage versetzen, seine führende Position in der EMEA-Region als drittgrößter globaler Anbieter zu stärken. Darüber hinaus wird die Partnerschaft zu einem erheblichen Wachstum in weiteren Regionen führen, da durch sie ein umfassendes Angebot an hochmodernen Produkten und Dienstleistungen weltweit bereitgestellt wird.

Castles Technology blickt auf eine drei Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte zurück und entwickelt erfolgreich sichere, zuverlässige und innovative Zahlungslösungen, von denen Unternehmen rund um den Globus profitieren.

"Wir sind sehr erfreut, dass sich Worldline für uns entschieden hat. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein für Castles Technology dar, da wir dem Markt seit über 30 Jahren eine zuverlässige Präsenz bieten. Einmal mehr zeigen wir der Branche, dass wir ein verlässlicher globaler Partner sind, der sich der Bereitstellung von Spitzenleistungen verschrieben hat. Unsere Produkte sind nicht nur doppelt so schnell wie die derzeit auf dem Markt erhältlichen, sondern gelten auch als die besten Android-Geräte auf dem Markt ", so Jean-Philippe Niedergang, CCO EMEA CEO von Castles Technology.

Worldline strebt nach einer robusten globalen Präsenz und zuverlässigen Support-Partnerschaften und hat sich deshalb für Castles Technology entschieden, dem Marktführer für modernste Android-Zahlungstechnologie in mehr als 150 Ländern. Grund hierfür ist auch das umfassende Wissen und die Erfahrung mit internationalen und lokalen Zahlungssystemen.

Castles Technology unterscheidet sich von anderen Anbietern durch sein unermüdliches Bestreben nach Kundenzufriedenheit und außergewöhnlicher Flexibilität. Darüber hinaus bekräftigt der direkte Zugang von Castles Technology zur Halbleiterindustrie in Taiwan den Ruf des Unternehmens, hochwertige und zuverlässige Produkte zu liefern. Das Unternehmen ist stolz darauf, dass es die vollständige Kontrolle über seine Produktionsstätten behält und so die höchsten Qualitätsstandards und hohe Flexibilität bei der Produktlieferung gewährleistet.

"Die Android-POS-Lösungen von Castles Technology werden die Kompetenz von Worldline in der Zahlungsabwicklung steigern und unsere Präsenz in der dynamischen Welt des internationalen Handels erweitern. Mit der Expertise von Castles Technology und dem unermüdlichen Engagement für Innovation erwarten beide Unternehmen eine großartige Partnerschaft, die die Landschaft der sicheren und innovativen Zahlungslösungen neu definieren wird. Die Android-Technologie wird Worldline in die Lage versetzen, noch mehr maßgeschneiderte Geschäftsanwendungen für unsere Händler zu entwickeln", erklärte Marco Casagrande, Head of In-Person Payments bei Worldline.

Über Castles Technology

Castles Technology ist ein weltweit führender Entwickler von Zahlungsabwicklungslösungen, der modernste Terminals, innovative Lösungen und außergewöhnliche Dienstleistungen anbietet, um das Zahlungsökosystem zu stärken. Castles Technology arbeitet mit mehr als tausend Kunden zusammen, darunter Banken, Händler, FinTechs, Acquirer, ISVs und PSPs, und setzt weltweit Millionen von POS-Terminals für Einzelhändler jeder Größe ein.

Als führender Anbieter für Android-Zahlungsabwicklung bietet Castles Technology sichere, zuverlässige und nahtlose Lösungen mit globaler und lokaler Reichweite. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung ist die engagierte Gemeinschaft aus Experten des Unternehmens bestrebt, die Zukunft des weltweiten Handels vorauszusehen und zu gestalten. Gleichzeitig sorgen die leistungsstarken Geräte, sicheren Zahlungslösungen und erstklassigen Dienstleistungen des Unternehmens für unvergleichliche Qualität und Leistung.

Castles Technology glaubt an die Bedeutung von Innovation und Nachhaltigkeit und setzt sich dafür ein, durch seine Produkte, Dienstleistungen und Tätigkeiten einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen.

Über Worldline

Worldline [Euronext: WLN] unterstützt Unternehmen unterschiedlichster Ausrichtung und Größe dabei, ihre Wachstumsprozesse zu beschleunigen, und zwar rasch, einfach und sicher. Mit fortschrittlicher Zahlungsverkehrstechnologie, lokalem Know-how und maßgeschneiderten Lösungen für Hunderte von Märkten und Branchen unterstützt Worldline das Wachstum von über einer Million Unternehmen auf der ganzen Welt. Worldline erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro.

