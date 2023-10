BRUSSELS (dpa-AFX) - U.S. producer prices for September have been released at 8:30 am ET Wednesday. After the data, the greenback rose against its major rivals.



The greenback was trading at 148.96 against the yen, 1.0596 against the euro, 1.2287 against the pound and 0.9035 against the franc around 8:35 am ET.



Copyright(c) 2023 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken