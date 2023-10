Laut der heute veröffentlichten Studie Insurance Operations in a Changing Industry von Earnix, dem weltweit operierenden Anbieter von intelligenten SaaS-Lösungen für Versicherer und Banken, steht für Versicherer die Rentabilität an erster Stelle, insbesondere wenn es um die Förderung von Innovationen geht. Die Umfrage unter 400 Führungskräften aus der Versicherungsbranche gibt Aufschluss darüber, wie Versicherer in einer sich schnell wandelnden Branche wettbewerbsfähig und erfolgreich arbeiten können.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählt Folgendes: 48 Prozent der Befragten gaben an, dass sie der Rentabilität Priorität einräumen, verglichen mit 13 Prozent, die angaben, dass bei ihnen die Wachstumskennzahlen an erster Stelle stehen. Da fast viermal so viele Führungskräfte den Gewinnmargen Priorität einräumen, ist es nicht verwunderlich, dass 28 Prozent der Führungskräfte angaben, dass "der Umgang mit makroökonomischen Faktoren" Priorität genieße. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Inflation, relativ hohen Zinsen, Lieferkettenunterbrechungen und ähnlichen Faktoren werden anhalten. Um erfolgreich arbeiten zu können, müssen Unternehmen neue Technologien einsetzen. Innovative Strategien zur Entwicklung effektiverer Tarifierungs- und Preisstrategien werden es den Versicherern ermöglichen, heute und in Zukunft erfolgreich zu wirtschaften.

Die Versicherungsbranche ist dafür bekannt, dass neue Technologien dort nur langsam eingeführt werden. Dennoch gaben durchschnittlich 38 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an, dass sie aufgrund sich ändernder Branchenvorschriften neue Tools bzw. Technologien wie KI, Machine Learning, Personalisierung, dynamische Preisgestaltung und vorausschauende Analysen in Betracht ziehen müssen. Fast alle Befragten (98 Prozent) gaben an, dass sie den Einsatz von Prognosemodellen planen. Dies ist eine Reaktion auf die zunehmenden Personalisierungsstrategien.

Aaron Wright, Director of Strategy von Earnix, äußerte sich dazu wie folgt: "Die Nutzung innovativer Datenanalysefunktionen und -technologien ist für Versicherer von entscheidender Bedeutung, um Prognosemodelle, dynamische Preisgestaltung und andere wichtige Anwendungen umzusetzen, damit sie in dieser Zeit des Umbruchs überleben und erfolgreich wirtschaften können."

Über den Bericht

Die Umfrage wurde im Juni 2023 von Earnix und der Market Strategy Group LLC unter 400 Führungskräften von Versicherungsunternehmen in den USA sowie in Kanada, Europa und Australien durchgeführt. 321 Befragte kamen aus Versicherungsunternehmen mit weniger als 20.000 Mitarbeitenden und 79 Befragte aus Versicherungsunternehmen mit mehr als 20.000 Mitarbeitenden. Die Befragten sind in den Bereichen Unternehmensleitung, IT, Analytik, Produktwesen und Versicherungsvertretung tätig.

Klicken Sie hier, um den ungekürzten Bericht herunterzuladen.

Über Earnix

Earnix ist der führende Anbieter von unternehmenskritischen, cloudbasierten intelligenten Lösungen in den Bereichen Tarifgestaltung, Bewertung, Versicherungsvertretung und Produktpersonalisierung. Diese voll integrierten Lösungen werden sehr schnell profitabel und sind für die Transformation der Abläufe bei Versicherern und Banken in aller Welt konzipiert, indem sie die Schaffung von Mehrwert bei allen geschäftlichen Aspekten ermöglichen. Das Unternehmen bringt seit 2001 Innovationen bei Versicherern und Banken voran. Es bedient Kunden in über 35 Ländern auf sechs Kontinenten und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, in Europa, in der Region Asien-Pazifik und in Israel.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

