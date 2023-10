Wallisellen (ots) -An der diesjährigen Auto Zürich Car Show (2.-5. November 2023) feiert Ford mit dem neuen Elektro-Crossover Ford Explorer, dem Ford Tourneo Courier und dem vollelektrischen Ford Mustang Mach-E Rally gleich drei Schweizer Premieren. Heimlicher Star am Ford-Stand in der Messe Zürich dürfte aber der F-150 Lightning werden. Der Elektro-Pick-up präsentiert sich an der Auto Zürich erstmalig dem Schweizer Publikum. Und frei nach dem Motto "We Make Electric Iconic" steht der sportliche Ford Mustang Mach-E an der Driving Experience für elektrisierende Ausritte zur Verfügung.Kaum eine Automarke hat mehr Ikonen im Portfolio als Ford: Ob Mustang, Bronco, der F-150 Pick-up, der F-150 Lightning oder der Ford Explorer. Das sind alles Ikonen, die Automobilgeschichte geschrieben haben und noch schreiben werden. Insbesondere mit dem neuen rein elektrischen Ford Explorer und dem F-150 Lightning überträgt Ford dieses Erbe weiter ins Elektrozeitalter. Unter dem Motto "We Make Electric Iconic" sind die beiden vollelektrischen Modelle zwei weitere Ford-Legenden, die unter Strom stehen und an der diesjährigen Auto Zürich Car Show Schweizer Premiere feiern.US-Design trifft auf deutsche IngenieurskunstDas komplett neu entwickelte Crossover-Modell ist nicht nur Wegbereiter einer rein elektrischen Modellpalette, mit der sich Ford in Europa neu aufstellen wird, der neue Ford Explorer ist auch das erste E-Modell, das im neu eröffneten "Cologne EV Center" vom Band laufen wird. Der Elektro-Crossover wird im Sommer 2024 auf den Markt kommen - wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb sowie in zwei Ausstattungsversionen. Der Einstiegspreis liegt unter 50'000 Schweizer Franken. Der fünfsitzige Stromer vereint US-Design mit deutscher Ingenieurskunst und bietet typisch amerikanisch viel Komfort und Geräumigkeit, gepaart mit innovativen Technologien. Dazu gehören ein Top-Infotainmentsystem, eine kabellose App-Integration sowie hochentwickelte Fahrer-Assistenzsysteme. Der Clou: die 17 Liter fassende "MegaConsole" anstelle eines Schaltgetriebes und der verstellbare SYNC Move-Touchscreen im beachtlichen 14,6-Zoll-Format.Für Alltag und FreizeitSeine Schweizer Premiere feiert auch der neue Ford Tourneo Courier. Das kompakte, fünfsitzige Multi-Funktionsfahrzeug bietet viel Platz und einen hohen Alltagsnutzen. Mit 570 bis 1198 Litern bietet der Kofferraum des Minivan 44 Prozent mehr Platz als bei seinem Vorgänger. Lädt man den Stauraum bis zum Dach hin voll, passen sogar 1188 bis 2162 Liter in das kompakte Raumwunder. Besonders auffällig ist der neue Abenteuerlook des Ford Tourneo Courier - einfacher Hochdachkombi war gestern, jetzt gibt es Outdoor-Feeling pur. Immer an Bord: zwei Schiebetüren für den bequemen Zustieg und ein Infotainment-System mit einem 8-Zoll grossen Touchscreen. Angetrieben wird der neue Ford Tourneo Courier von einem 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo mit 125 PS - wahlweise mit Sechsgang-Schaltung oder Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe.Fahrspass auf festen und rutschigen UntergründenFord begrüsst mit dem Mustang Mach-E Rally als dritte Schweizer Premiere ein besonders emotionales Mitglied seiner rein elektrisch angetriebenen Mustang Mach-E-Familie. Für den Mustang Mach-E Rally haben sich die Entwickler der Marke von der langen und erfolgreichen Historie von Ford im Rallye-Sport inspirieren lassen. Entsprechend feingetunt rollt der Mustang Mach-E Rally vor: Der zweimotorige E-Antrieb der GT-Variante profitiert von einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer nutzbaren Kapazität von 91 kWh und erhält noch mehr Drehmoment. Der erstmals eingesetzte RallySport Drive Mode von Ford steuert eine besonders dynamische Abstimmung bei. Ein spezielles Fahrwerk mit MagneRide-Stossdämpfern und entsprechend angepassten Federn erhöht die Bodenfreiheit um 20 Millimeter. 385 Millimeter grosse Bremsscheiben an der Vorderachse sorgen mit rot lackierten Brembo-Bremssätteln für zupackende Verzögerung, während massgeschneiderte Abdeckungen für den Unterboden die E-Maschinen gegen prasselnde Schottersteinchen schützen. Weiss lackierte 19-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Michelin CrossClimate2-Bereifung in der Dimension 255/55 R19, optional erhältliche Schmutzfänger, ein dramatisch geformter Heckflügel im Stil des Ford Focus RS und viele andere Karosseriemodifikationen runden den aufregenden Auftritt ab.Elektro-Gigant gibt Schweizer DebütGarantiert grosse Augen machen, werden die Besucherinnen und Besucher wegen eines Pick-ups der besonderen Art. Der Ford F-150 Lightning, die elektrische Version des meistverkauften Pick-ups der USA, setzt auf die Kraft von zwei Elektromotoren mit einer Spitzenleistung von 458 PS sowie einem maximalen Drehmoment von 1'050 Newtonmetern. Dank des innovativen Pro Power Onboard-Systems dient die Batterie auch als mobile Energiequelle. Auch der 400 Liter und bis zu 181 kg Fracht fassende "Mega Power Frunk"-Gepäckraum unter der Fronthaube stellt einen immensen Mehrwert für Arbeit und Outdoor-Aktivitäten dar. Als Technologieträger ist der F-150 Lightning ein wahres Schwergewicht und wird dem Motto von Ford "We Make Electric Iconic" mehr als gerecht.Test-Ausritte mit dem Ford Mustang Mach-EFord durchläuft aktuell die bedeutendste Transformation seiner Unternehmensgeschichte. Die Elektrifizierung der gesamten Fahrzeugpalette, das Angebot digitaler Services für seine Kunden und das klare Bekenntnis als globale Marke mit starker amerikanischer Heritage stehen im Mittelpunkt dieser Transformation. Bestes Beispiel dafür ist auch der Ford Mustang Mach-E. Angelehnt an das legendäre Pony-Car macht der Elektro-SUV seinem Namen alle Ehre. Und weil ein Pony nun mal Auslauf braucht, steht der Ford Mustang Mach-E während der Messetage der Auto Zürich an der Driving Experience für Testfahrten zur Verfügung.