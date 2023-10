MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Netzentgelte für Strom werden nach einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 nächstes Jahr erneut kräftig steigen. Im Durchschnitt müssten die Verbraucher in Deutschland dann gut zehn Prozent mehr zahlen, sagte Geschäftsführer Steffen Suttner am Mittwoch in München. Das zeigten die ersten veröffentlichten Preise der Netzbetreiber.

Ein Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 kWh Strom zahle dieses Jahr durchschnittlich 438 Euro für die Netznutzung. "Im kommenden Jahr werden es voraussichtlich um die 50 Euro mehr sein. Hinzu kommt noch die Mehrwertsteuer", teilte Check24 mit. Bei dem Beispiel wurde der Verbrauch einer vierköpfigen Familie zugrunde gelegt. Die Nutzungsentgelte machen etwa ein Fünftel des Strompreises aus.

Größere Preissteigerungen könnte es laut Check24 im Süden geben, wo die Netzentgelte bislang noch nicht so hoch waren. Ein großer bayerischer Netzbetreiber habe bereits eine Preiserhöhung von 19 Prozent angekündigt. In Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern dagegen dürften die Netzentgelte für viele Verbraucher sogar sinken. Dennoch seien sie 2024 weiterhin deutlich höher sein als in Bayern.

Laut Check24 liegen zwar erst für die Hälfte der Postleitgebiete in Deutschland die vorläufigen Netznutzungsentgelte Strom für 2024 bereits vor. "Die Tendenz der Netznutzungsentgelte zeigt aber deutlich nach oben. Nach dem aktuellen Datenstand liegen die Erhöhungen im Schnitt bei mehr als zehn Prozent."/rol/DP/ngu