Neue Partnerschaft bietet gemeinsamen Kund:innen aller Größenordnungen die ersten Sicherheitsfunktionen dieser Art

Box (NYSE:BOX) und CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) geben heute eine Partnerschaft bekannt, die Unternehmen jeder Größe dabei helfen soll, ihre Daten in der Cloud zu sichern und datenbezogene Verstöße zu verhindern. Die Partnerschaft umfasst eine neue Integration zwischen den sicheren Content-Management- und Collaboration-Funktionen von Box und der modernen, KI-gestützten Sicherheitsplattform CrowdStrike Falcon von CrowdStrike für die Zugriffskontrolle und Bedrohungsabwehr in Echtzeit. Dadurch können Sicherheits- und IT-Teams bösartige Dateien, Ransomware und verdächtige Aktivitäten erkennen und Sicherheitsrichtlinien direkt in der Verwaltungskonsole von Box konfigurieren.

Mit dieser neuen Integration wird Box die Zero Trust Assessment (ZTA)-Technologie der CrowdStrike Falcon-Plattform nutzen, um den Schutz auf den gesamten Cloud-zu-Endpunkt-zu-Anwendungsbereich auszuweiten. Dies ermöglicht es gemeinsamen Kund:innen, leistungsstarke kontextbezogene Erkenntnisse aus der Geräteumgebung und dem Datenzugriff zusammenzuführen, um Risiken in Echtzeit zu bewerten, granulare Richtlinien zu erstellen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

"Angesichts des zunehmenden Umfangs und der Kosten von Datenschutzverletzungen ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, Bedrohungen schnell zu erkennen und Angriffe wirksam abzuwehren, bevor sie zu einer Beeinträchtigung des Geschäftsbetriebs führen", so Aaron Levie, Mitbegründer und CEO von Box. "Unsere Mission bei Box ist es, eine vertrauenswürdige Plattform zu schaffen, die Unternehmen dabei hilft, ihre Inhalte von jedem Gerät und über jede Anwendung sicher zu teilen, zu verwalten und gemeinsam zu nutzen. Durch die Partnerschaft mit CrowdStrike, dem führenden Anbieter von KI-basierter Cybersicherheit für das Cloud-Zeitalter, setzen wir einen neuen Standard für die Sicherheit von Daten in der Cloud, indem wir native Sicherheitslösungen anbieten, die Daten innerhalb und außerhalb des Unternehmensperimeters schützen, ohne die Arbeit zu behindern."

Darüber hinaus werden Box und CrowdStrike ihre Kräfte bündeln, um kleinere Unternehmen, die moderne Cybersicherheit benötigen, bei der Sicherung ihrer Daten zu unterstützen, indem sie Box und die KMU-Lösungen von CrowdStrike, CrowdStrike Falcon Go und Falcon Pro, anbieten.

"Die heutige Bedrohungslage betrifft Unternehmen aller Größen und Branchen. Große und kleine Organisationen insbesondere solche, die in stark regulierten Branchen tätig sind vertrauen seit langem auf Box als sichere Content-Management-Lösung ihrer Wahl", sagt Daniel Bernard, Chief Business Officer bei CrowdStrike. "Durch die Partnerschaft mit Box haben wir die großartige Möglichkeit, KI-gestützte Cybersicherheit auf Unternehmensniveau für alle von KMUs bis hin zu den Fortune 500 anzubieten."

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Integration wird für Kund:innen von Box und Crowdstrike voraussichtlich Ende des Jahres verfügbar sein. Spezifische Preise und Pakete werden nach der allgemeinen Verfügbarkeit bekannt gegeben. Weitere Informationen finden Sie auf dem Box-Blog.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich Aussagen über die geplante Produkteinführung, Integration und Produktfunktionen von Box und CrowdStrike sowie über die Marktakzeptanz und die Vorteile einer solchen Produkteinführung, Integration und Funktionen. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen. Alle nicht freigegebenen Dienste oder Funktionen, auf die in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen Bezug genommen wird, sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht geliefert. Kunden, die Box- oder CrowdStrike-Produkte separat erwerben, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weder Box noch CrowdStrike übernehmen die Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände anzupassen, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten.

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist die führende Content Cloud, durch die Unternehmen ihre Unternehmensprozesse beschleunigen, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördern und ihre wichtigsten Informationen schützen. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für Unternehmen weltweit darunter AstraZeneca, JLL und Morgan Stanley. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und weitere Niederlassungen in den USA, in Europa und Asien. Wenn Sie mehr über Box erfahren möchten, besuchen Sie www.box.com. Auf box.org, erfahren Sie mehr darüber, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Missionen zu erfüllen.

Über CrowdStrike

CrowdStrike Holdings Inc. (Nasdaq: CRWD), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit, definiert mit seiner von Grund auf neu konzipierten Plattform zum Schutz von Workloads, Endgeräten, Identitäten und Daten die Sicherheit im Cloud-Zeitalter neu.

Dank der CrowdStrike Security Cloud und erstklassiger künstlicher Intelligenz kann die CrowdStrike Falcon®-Plattform Echtzeit-Angriffsindikatoren, Bedrohungsdaten, sich ständig weiterentwickelnde Methoden der Angreifer sowie angereicherte Telemetriedaten aus dem gesamten Unternehmen nutzen, um hochpräzise Detektionen, automatisierte Schutz- und Abhilfemaßnahmen, erstklassiges Threat Hunting und eine nach Prioritäten geordnete Beobachtung von Schwachstellen zu ermöglichen.

Die speziell für die Cloud entwickelte Falcon-Plattform verfügt über einen einzigen, schlanken Agenten und bietet eine schnelle und skalierbare Implementierung, ausgezeichneten Schutz und Leistung bei geringerer Komplexität und schneller Wertschöpfung.

Das Motto von CrowdStrike lautet: We stop breaches.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.crowdstrike.de

Folgen Sie uns: Blog Twitter LinkedIn Facebook Instagram

Jetzt kostenlos testen: https://www.crowdstrike.com/

2023 CrowdStrike, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CrowdStrike, das Falken-Logo, CrowdStrike Falcon und CrowdStrike Threat Graph sind eingetragene Marken von CrowdStrike, Inc. und beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten und in anderen Ländern registriert. CrowdStrike ist Eigentümer anderer Marken und Dienstleistungsmarken und kann die Marken Dritter zur Kennzeichnung ihrer Produkte und Dienstleistungen verwenden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231011432735/de/

Contacts:

Ballou PR

box@balloupr.com

CrowdStrike Corporate Communications

Kevin Benacci

press@crowdstrike.com