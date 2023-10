Ermöglichung der Suche und Zusammenfassung von dokumentübergreifenden Inhalten mit Hilfe von Box AI

Ankündigung der Beta-Version von Box-AI-Funktionen im November

Box (NYSE:BOX), die führende Content Cloud, stellt heute Box Hubs vor, um die sichere Aufbereitung und Bereitstellung von Inhalten im gesamten Unternehmen einfacher denn je zu machen. Box Hubs wird tief in Box AI eingebettet, so dass Kund:innen in der Lage sein werden, in sekundenschnelle Antworten auf kritische Fragen zu finden, große Mengen an Informationen automatisch zusammenzufassen und mühelos neue Inhalte zu erstellen alles auf der Grundlage der Dokumente, die Benutzer:innen in einem Hub organisieren.

"Unternehmen stehen vor noch nie dagewesenen Herausforderungen, wenn es darum geht, riesige Mengen an Inhalten zu organisieren und sinnvoll zu nutzen", sagt Aaron Levie, Mitbegründer und CEO von Box. "Teams auf dem gleichen Stand zu halten, den Mitarbeitenden die neuesten Daten zur Verfügung zu stellen und die richtigen Informationen in die Hände der richtigen Partner:innen zu geben all das ist für die Arbeitsweise von Unternehmen unerlässlich. Mit Box Hubs und Box AI machen wir Inhalte in Box unendlich viel nützlicher und wertvoller. Von der Vertriebsunterstützung und den HR-Richtlinien bis hin zu Markenbibliotheken und Produktentwicklungsteams Box Hubs wird die Art und Weise, wie wir Inhalte sammeln, verwalten und veröffentlichen, verändern."

Laut IDC sind etwa 90 Prozent* der von Unternehmen erzeugten Daten heute unstrukturiert. Diese Daten umfassen alle Inhalte, die ein Unternehmen durchlaufen, einschließlich Tabellenkalkulationen, Videos, Dokumente und mehr, und enthalten die wichtigsten Informationen eines Unternehmens.

"Angesichts der rasant wachsenden Menge unstrukturierter Daten können Unternehmen nicht länger die Herausforderungen übersehen, die entstehen, wenn Inhalte in Silos gespeichert und über Anwendungen verstreut sind", sagt Wayne Kurtzman, Research Vice President of Collaboration and Communities bei IDC. "Neben der Minderung von Sicherheits- und Compliance-Risiken führen neue Wege bei der Nutzung von Inhalten zu besseren Verfahren bei der Suche nach benötigten Inhalten, schaffen neue Erkenntnisse und werden zu einem strategischen Vorteil. Box Hubs hat das Potenzial, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen ihre Informationen organisieren und Arbeitsabläufe steuern."

Mühelose Erstellung intelligenter Informationsportale mit Box Hubs

Angesichts der exponentiell wachsenden Menge an Informationen, die in globalen Organisationen generiert und ausgetauscht werden, ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, über skalierbare und sichere Tools für das Verwalten und Veröffentlichen von Inhalten zu verfügen, ohne dass IT-Ressourcen erforderlich sind oder die Benutzer:innen stundenlange Schulungen absolvieren müssen. Mit Box Hubs können Benutzer:innen folgendes tun:

Einen Hub in wenigen Minuten erstellen, ohne die Hilfe der IT-Abteilung oder eines Administrators, indem einfach die gewünschten Dateien ausgewählt und mit ein paar Klicks veröffentlicht werden;

Hubs durch Hinzufügen von Kopfzeilenbildern und -symbolen, beschreibenden Informationen und einem intuitiven Inhaltslayout anpassen;

Vorhandene Inhalte in Box mühelos zu einem Hub hinzufügen, sie in übersichtlichen Inhaltswiedergabelisten organisieren und veröffentlichen, ohne die Dateien aus ihren aktuellen Ordnern verschieben oder kopieren zu müssen;

Darauf vertrauen, dass alle in einem Hub veröffentlichten Inhalte immer die unternehmensweiten Sicherheits-, Governance- und Compliance-Funktionen von Box beibehalten, so dass die Inhalte immer nur für die vorgesehene Zielgruppe verfügbar sind;

Zugriff auf alle verfügbaren Hubs über die neue Box-Hub-Galerie erhalten, um gewünschte Inhalte nahtlos zu finden und die Suche in zahlreichen Ordnern zu vermeiden;

Die Suchfunktion innerhalb spezifischer Hubs nutzen, damit sie die benötigten Informationen schneller finden können;

Integrierte Einblicke auf Hub- und Dateiebene erhalten, um besser zu verstehen, welche Trends hinter der Leistung von Inhalten stehen und wie die Zielgruppe mit Hubs interagiert.

Zusätzlich zu diesen Kernfunktionen ermöglicht Box Hubs in Kombination mit Box AI den Nutzenden, leistungsstarke generative KI-Funktionen zu nutzen, um den Wert der riesigen Datenmengen, die in ihrem Unternehmen gespeichert sind, zu erschließen. Kund:innen werden in der Lage sein, Fragen zu allen in einem Hub erstellten Inhalten zu stellen, um Schlüsselinformationen zu extrahieren, komplexe Konzepte zusammenzufassen und bestimmte Dateien zu vergleichen. Darüber hinaus können Benutzer:innen neue Inhalte auf der Grundlage von Informationen in einem Hub erstellen, um sicherzustellen, dass die Erstellung neuer, relevanter Inhalte einfach und nahtlos erfolgt.

Box Hubs bieten eine einfache Möglichkeit für Unternehmen, Inhalte für jede Abteilung und jedes Team sicher zu erstellen, zu organisieren und zu verteilen, einschließlich:

HR-Teams können einen Hub mit dem Unternehmenshandbuch, 401K-Plänen, aktualisierten Ressourcen zu Diversität und Inklusion und vielem mehr veröffentlichen, so dass alle Mitarbeitenden leicht Informationen finden und über die Unternehmensrichtlinien auf dem Laufenden bleiben können;

können einen Hub mit dem Unternehmenshandbuch, 401K-Plänen, aktualisierten Ressourcen zu Diversität und Inklusion und vielem mehr veröffentlichen, so dass alle Mitarbeitenden leicht Informationen finden und über die Unternehmensrichtlinien auf dem Laufenden bleiben können; Vertriebsteams werden in der Lage sein, einen Hub mit dem Unternehmenspitch, Käuferpersönlichkeiten und Erkundungsfragen einzurichten, so dass das Vertriebsteam mit mehr Käufer:innen in Kontakt treten und den Umsatz steigern kann;

werden in der Lage sein, einen Hub mit dem Unternehmenspitch, Käuferpersönlichkeiten und Erkundungsfragen einzurichten, so dass das Vertriebsteam mit mehr Käufer:innen in Kontakt treten und den Umsatz steigern kann; Brand Teams können einen Hub mit vorgefertigten Vorlagen, Bildern und Logos einrichten, um Mitarbeiter:innen und Agenturen auf einen Nenner zu bringen und gleichzeitig den Wiedererkennungswert der Marke des Unternehmens zu stärken;

können einen Hub mit vorgefertigten Vorlagen, Bildern und Logos einrichten, um Mitarbeiter:innen und Agenturen auf einen Nenner zu bringen und gleichzeitig den Wiedererkennungswert der Marke des Unternehmens zu stärken; Marketingteams können einen Hub mit Zielvorgaben, Positionierungserklärungen und Wettbewerbsanalysen erstellen, so dass gemischte Teams nahtlos zusammenarbeiten und den ROI von Marketinginitiativen messen können;

können einen Hub mit Zielvorgaben, Positionierungserklärungen und Wettbewerbsanalysen erstellen, so dass gemischte Teams nahtlos zusammenarbeiten und den ROI von Marketinginitiativen messen können; Produktteams können einen Abteilungs-Hub mit der Produkt-Roadmap, den Organigrammen und den vierteljährlichen Planungsprozessen erstellen, damit die Produkte pünktlich an die Kunden geliefert werden können.

Box AI geht in die Beta-Phase

Anfang dieses Jahres stellte Box AI eine neue Suite von Funktionen vor, die fortschrittliche KI-Modelle nativ in die Box Content Cloud integriert und die Unternehmensstandards von Box für Sicherheit, Compliance und Datenschutz auf diese bahnbrechende Technologie überträgt.

Die ersten beiden Box-KI-Funktionen, die die Technologie von OpenAI einbetten, damit Benutzer:innen Inhalte in Box-Notizen erstellen und Fragen zu bestimmten Dokumenten stellen können, wenn Sie diese in Box in der Vorschau anzeigen, werden ab November dieses Jahres in der Beta-Phase für Benutzer:innen des Box-Enterprise-Plus-Plans verfügbar sein. Zunächst haben die Nutzenden Zugang zu 20 Abfragen pro Monat, wobei 2.000 zusätzliche Abfragen auf Unternehmensebene verfügbar sind. Mit der Zeit werden zusätzliche Abfragen für größere Anwendungsfälle zum Kauf angeboten werden.

Preise und Verfügbarkeit von Box Hubs

Box Hubs ist für alle Box-Benutzer:innen ab dem Enterprise-Tarif verfügbar. Box Hubs in Kombination mit Box AI wird im Enterprise Plus-Tarif enthalten sein. Beide Versionen von Box Hubs werden nächstes Jahr als Beta-Version verfügbar sein.

Um mehr über Box Hubs zu erfahren und darüber, wie Box AI die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Inhalten arbeiten, verändern wird, besuchen Sie den Box-Blog und sehen Sie sich die BoxWorks-Keynote am 11. Oktober an.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, einschließlich Aussagen zu Box Hubs und Box AI, deren geplanter Produkteinführung und Produktfunktionen sowie der Marktakzeptanz und den Vorteilen dieser Produkteinführung und Funktionen. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: (1) ungünstige Veränderungen der allgemeinen Wirtschafts- oder Marktbedingungen; (2) die Fähigkeit von Box, Partnerschaften mit Dritten einzugehen, um KI-Technologien in die Box Content Cloud zu integrieren; (3) Verzögerungen oder Kürzungen bei den Ausgaben für Informationstechnologie; (4) das Risiko, dass die Kund:innen von Box ihre Abonnements nicht verlängern, ihre Nutzung der Dienste von Box nicht ausweiten oder neue von Box angebotene Produkte nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht annehmen; (5) die Fähigkeit von Box, rechtzeitig und erfolgreich Produkteinführungen, Erweiterungen, neue Funktionen und Änderungen an seiner Plattform und seinen Diensten bereitzustellen; und (6) tatsächliche oder wahrgenommene Sicherheitsschwachstellen in Box AI oder anderen Diensten von Box oder Verstöße gegen die Sicherheitskontrollen von Box. Alle nicht freigegebenen Dienste oder Funktionen, auf die in dieser oder anderen Pressemitteilungen oder öffentlichen Erklärungen Bezug genommen wird, sind derzeit nicht verfügbar und werden möglicherweise nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht geliefert. Kund:innen, die Box-Produkte kaufen, sollten ihre Kaufentscheidung auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Funktionen treffen. Weitere Informationen zu potenziellen Faktoren, die sich auf die Finanzergebnisse von Box auswirken könnten, sind in den Berichten auf den Formularen 10-K, 10-Q und 8-K sowie in anderen Unterlagen enthalten, die Box von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Diese Dokumente sind im Abschnitt SEC Filings auf der Investor Relations-Website von Box unter www.box.com/investors verfügbar. Box übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände anzupassen, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten.

Über Box

Box (NYSE: BOX) ist die führende Content Cloud, durch die Unternehmen ihre Unternehmensprozesse beschleunigen, die Zusammenarbeit am Arbeitsplatz fördern und ihre wichtigsten Informationen schützen. Box wurde 2005 gegründet und vereinfacht die Arbeit für Unternehmen weltweit darunter AstraZeneca, JLL, Morgan Stanley und Nationwide. Box hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien, und weitere Niederlassungen in den USA, in Europa und Asien. Wenn Sie mehr über Box erfahren möchten, besuchen Sie https://www.box.com/de-de/home. Und besuchen Sie box.org, um mehr darüber zu erfahren, wie Box gemeinnützige Organisationen dabei unterstützt, ihre Missionen zu erfüllen.

*Quelle: IDC White Paper, gesponsert von Box, "Untapped Value: What Every Executive Needs to Know About Unstructured Data," Doc. US51128223, August 2023

