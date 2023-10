Eine saudi-arabische Delegation mit diversen führenden Unternehmern des Landes, geleitet von Monsha'at, der Generalbehörde für kleine und mittelständische Unternehmen des Königreichs Saudi-Arabien, nahm kürzlich am Global Entrepreneurship Congress 2023 (GEC23) teil.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231007137021/de/

Monsha'at's participation at the Global Entrepreneurship Congress 2023 in Melbourne (Photo: AETOSWire)

Monsha'at sollte insbesondere die Delegation saudischer Unternehmen unterstützen, geschäftliche Gelegenheiten mit Treibern und Vermittlern des globalen KMU-Sektors erörtern und Partnerschaften pflegen, um das Unternehmertum im Königreich und im Ausland zu fördern.

Saud Al-Sabhan, Vice Governor for Entrepreneurship bei Monsha'at, hielt im Verlauf der Schlusssitzung des ersten Tages einen Vortrag mit dem Titel: "Change your world: outlook to the future ahead. Die Welt verändern: Ausblick auf die Zukunft."

Al-Sabhan erklärte: "KMU sind die Haupttriebkräfte einer lokalen Wirtschaft. Sie benötigen jedoch das richtige Umfeld und müssen mit positiven Chancen gefördert werden, damit sie ihre Ziele wirksam erreichen können."

Er ergänzte: "Die Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern aus dem öffentlichen und Privatsektor ist ebenfalls dringend erforderlich, um den KMU die Integration in vielfältige Sektoren zu ermöglichen mit dem Ziel, Herausforderungen zu bewältigen und eine unternehmerische Denkweise schneller und wirksamer zu verbreiten."

Außerdem war das Königreich mit mehreren erfolgreichen nationalen Unternehmern auf dem GEC23 vertreten. Dazu gehörte Salem Aljawini, Gründungspartner bei RasMal, einer subskriptionsbasierten Komplettplattform für Unternehmen zur Automatisierung von Eigenkapitalmanagement, Erleichterung der Mittelbeschaffung und Verbesserung der Unternehmensführung durch ein einfaches Klickverfahren.

"Es ist ein spannender Zeitpunkt für das saudische Startup-Umfeld", sagt Aljawini. "Hier kommen mehrere Elemente zusammen und schaffen die richtigen Bedingungen, um das Königreich zu einem Nährboden für Startups zu machen. Dazu gehört Zugang zu Kapital, ein unterstützendes unternehmerisches Ökosystem und eine steigende Qualität von Unternehmensgründern und ihren Teams."

Ein weiterer Teilnehmer des GEC23 war WakeCap, ein Technologie- und Bauunternehmen, das Baufirmen in die Lage versetzt, Lageberichte von der Baustelle in Echtzeit zu erhalten.

Hassan Al-Balawi, Gründer und CEO von WakeCap, sagt dazu: "Ausdauer ist eine Eigenschaft, die jeder erfolgreiche Unternehmer haben muss, um sich behaupten zu können. Angefangen bei der Mittelbeschaffung von Investoren über die Einstellung und Leitung der richtigen Mitarbeiter bis hin zur erfolgreichen Wettbewerbsfähigkeit ohne Durchhaltevermögen ist unternehmerische Leistung nicht möglich."

GEN gab außerdem bekannt, dass die nächste Ausgabe des Entrepreneurship World Cup (EWC) im Rahmen des Biban Forums 2024 im Königreich Saudi-Arabien stattfinden wird. Der von GEN und Monsha'at gemeinsam veranstaltete EWC gehört zu den größten Pitch-Wettbewerben und Unterstützungsprogrammen für Startup-Unternehmen weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

*Quelle: AETOSWire

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231007137021/de/

Contacts:

Jose Mendez

mendezj@webershandwick.com