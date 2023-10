© Foto: pixabay.com - sergeitokmakov



Der faire Wert von Bitcoin liegt einem anerkannten Prognosemodell zufolge eigentlich deutlich höher. Und auch saisonal müsste die Kryptowährung kräftigen Rückenwind erhalten. Steht eine Rallye bevor?Der Oktober ist historisch gesehen meistens ein guter Monat für die Bitcoin-Preise gewesen. Die Kryprowährung war in diesem Monat so erfolgreich, dass er von einigen Händlern bereits als "Uptober" bezeichnet wird. Nach der jüngsten Talfahrt zeigt sich Bitcoin in diesem Monat aber eher schwerfällig. Seit Monatsbeginn hat sich der Kurs kaum bewegt. Eine interessante Prognose dazu, in welche Richtung es weiter gehen könnte, kommt von Claude Erb, einem ehemaligen Portfoliomanager für Rohstoffe bei …