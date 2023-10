Plug Power's Big Day. Und den unterlegt man mit direkt 2 Grossaufträgen. Wenn auch unter Vorbehalt der endgültigen Investitionsentscheidung dennoch endlich die notwendigen Dimensionen, um in der wachsenden Wasserstoffwirtschaft weiterhin als ernstzunehmender Player zu gelten. Insgesamt 830 MW Elektrolyseurkapazität stehen jetzt in den Büchern von Plug Power. Einmal 550 MW PEM-Elektrolyseure für den ehemaligen Joint-Venture Partner Fortescue Futures Industries für ein Wasserstoffprojekt in Queensland und 280 MW für ein Wasserstoffprojekt in Dänemark der Arcadia efuels. Endlich der ersehnte Befreiungsschlag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...