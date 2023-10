Birkenstock macht den Schritt an die Börse

Werbung







Birkenstocks gehören schon seit langem zum kulturellen Erbe der Bundesrepublik. Nun macht das Unternehmen also seinen Schritt an die Börse, aber nicht etwa an die heimische, sondern an die amerikanischen NYSE.



Das Erfolgsrezept der Marke ist seit Jahren bekannt und unverändert, offene Sandalen mit anatomisch bequem geformten Korkfußbett. Dieses Produkt hatte sich der Gründer Konrad Birkenstock Anfang des vergangenen Jahrhunderts patentieren lassen. Das schlichte Design und die Widerstandsfähigkeit sind seit jeher ein Markenzeichen der Produkte. Bis vor kurzem war das Unternehmen noch in Familienbesitz. Dies änderte sich 2021, als Bernard Arnault gemeinsam mit einer amerikanischen Private Equity Gesellschaft die Anteile der Familie aufkaufte.



Nun wagt der Schuhhersteller also den Schritt an die Börse. Im Zuge des Börsengangs werden insgesamt 20% der Anteile emittiert. Die Firma bringt 32,3 Millionen Aktien zu einem Ausgabepreis von je 46 US-Dollar an den Markt, damit ergibt sich ein Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden US-Dollar.



Ähnlich widerstandsfähig wie das Kork der Sandalen zeigt sich indessen auch der deutsche Leitindex. So war der gestrige Handelstag geprägt von einem kräftigen Plus in Höhe von +1,95%. Trotz der Situation im Nahen Osten, stieg der DAX® im Laufe des Tages über die 15.450 Punktemarke.









Sie wollen stets auf dem neuesten Stand bleiben? Neben kostenlosen Webinaren und Artikeln bieten wir zudem einen Wochenausblick an. Dieser wird am Wochenende auf unserer Website, wie auch auf unserem Instagram-Channel, veröffentlicht. Hier fassen wir die wichtigsten Ereignisse für die kommende Woche zusammen. Somit behalten Sie stets einen Überblick über den Kapitalmarkt. Verschaffen Sie sich gerne einen Überblick über unser großes Informationsangebot.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC