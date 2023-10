München (ots) -Tätigkeitsbericht 2022/23 der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK)Mit dem aktuellen Tätigkeitsbericht (TB) 2022/23 legt die BLÄK Rechenschaft über ihre Tätigkeiten für den Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 ab. BLÄK-Präsident Dr. Gerald Quitterer erklärt dazu: "Fast drei Jahre Pandemie, über eineinhalb Jahre Krieg in der Ukraine mit unfassbar tragischen humanitären Folgen sowie eine Flut von Gesetzen, die in die ärztliche Berufsausübung eingreifen, waren bestimmende Themen2022/2023. Eine besondere Herausforderung war und ist darüber hinaus die Digitalisierung der BLÄK sowie die Umsetzung der neuen Weiterbildungsordnung (WBO), die zum 1. August 2022 in Kraft getreten ist. Die Aktualisierung der Weiterbildungsinhalte sowie eine neue Facharztbezeichnung und acht neue Zusatzweiterbildungen sollen die WBO auf den neuesten Stand bringen. Insgesamt steht die neue WBO auch für mehr Flexibilität, Transparenz und Qualität in der Weiterbildung. Der neue Fokus liegt beim Erwerb von kognitiven Kompetenzen und Handlungskompetenzen."Ärztliche Weiter- und FortbildungZum 31. Mai 2023 lag die Anzahl der Weiterbildungsbefugnisse bei 24.440(Vorjahr: 17.832). Davon entfallen 8.612 Weiterbildungsbefugnisse auf die ambulante hausärztliche Versorgung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. Der starke Anstieg der Befugnisse im Vergleich zum Vorjahr ist darauf zurückzuführen, dass aktuell sowohl nach der neuen WBO als auch nach der WBO 2004 Befugnisse erteilt werden. Im Berichtszeitraum gingen bei der BLÄK 4.314 Anträge (Vorjahr: 4.079) auf Anerkennung einer Qualifikation nach der Weiterbildungsordnung (WBO) ein. Es entfielen 2.594 Anträge (Vorjahr: 2.396) auf eine Facharzt- bzw. Schwerpunktbezeichnung. Außerdem wurden 1.720 Anträge zur Führung einer Zusatzbezeichnung gestellt (Vorjahr: 1.683). Die BLÄK bot 36 verschiedene eigene Fortbildungsseminare zu unterschiedlichen Themenbereichen an. 10 Seminare davon fanden als Online-Seminar statt. An den 1.409 Fortbildungsveranstaltungen der Ärztlichen Kreisverbände (ÄKV) nahmen über 24.000 Ärztinnen und Ärzte teil. Die BLÄK hat 75.342 Fortbildungsveranstaltungen anerkannt (Vorjahr:71.999). Die Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin (KoStA) betreut 76 Weiterbildungsverbünde (WBV) in Bayern, damit ist Bayern nahezu flächendeckend mit WBV versorgt. Die im Januar 2020 neu gebildete Koordinierungsstelle Fachärztliche Weiterbildung (KoStF) hat die Internetseite www.kostf-bayern.de veröffentlicht. Mittlerweile werden neun fachärztliche WBV betreut, weitere befinden sich in Gründung.Gutachterstelle für ArzthaftungsfragenDie Zahl der Patientinnen und Patienten, die sich an die Gutachterstelle wandten, um eine nach ihrer Meinung fehlerhaft durchgeführte ärztliche Behandlung begutachten zu lassen, sank auf 932 (Vorjahr: 1.006). 927Verfahren konnten abgeschlossen werden. Die Behandlungsfehlerquote ist mit 25 Prozent (Vorjahr: 27 Prozent) etwas gesunken. Sie entspricht in etwa der Behandlungsfehlerquote im Bundesdurchschnitt, also der Gesamtheit aller anderen Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen.Berufsordnung und RechtsfragenRund 4.940 schriftliche Anfragen zur Berufsordnung sind bei der BLÄK eingegangen (Vorjahr: 5.100). Dazu gehören unter anderem Anfragen zu den Themen "Vertragsprüfungen für Ärzte", "Chefarztverträge", "Praxisnetze bzw. Praxisverbünde", "Verträge mit Telemedizinanbietern", "Gutachterbenennungen für Gerichte", "Sterbehilfe", "Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen" sowie berufsrechtliche Beratungen und Beschwerden von Patienten. Die Stärkung des Datenschutzes bei der BLÄK war im Berichtszeitraum einer der Schwerpunkte des Rechtsreferats. Weitere Tätigkeiten waren unter anderem die Unterstützung der Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbände, die Anerkennung ausländischer akademischer Hochschulabschlüsse, sowie die Bearbeitung von rechtsaufsichtlichen Beschwerden, von Fragen zum Wettbewerbsrecht, und von Registergerichtsanfragen.SonstigesIm Referat Medizinische Assistenzberufe (MFA) waren Ende 2022 8.884 Ausbildungsverhältnisse registriert (Vorjahr: 9.174). Davon wurden 1.370 Verträge mit Auszubildenden mit Migrationshintergrund abgeschlossen (Vorjahr: 1.311). Die BLÄK war auf verschiedenen Messen mit einem Infostand zur MFA-Ausbildung vertreten. Im Bayerischen Ärzteblatt wurden dazu mehrere Fachbeiträge veröffentlicht. Seit April 2017 führt die BLÄK Fachsprachenprüfungen auf dem Sprachniveau C1 durch. Grundlage der Prüfungen ist eine mit dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege sowie mit den Regierungenabgestimmte Verfahrensordnung für Sprachtests bei Anträgen auf Erteilung einer ärztlichen Berufszulassung. Im Berichtszeitraum wurden1.826 Prüfungen durchgeführt (Vorjahr: 1.512), 1.016 Prüfungen wurden erfolgreich bestanden (Vorjahr: 886), das sind knapp 56 Prozent. Der Tätigkeitsbericht kann unter www.blaek.de/ueberuns/taetigkeitsberichte heruntergeladen oder unter www.bayerischesärzteblatt.de (https://www.bayerisches-aerzteblatt.de/) => Archiv als E-Paper gelesen werden.Pressekontakt:Bayerische LandesärztekammerReferatsleiterin Kommunikation, Politik, MarketingDagmar NedbalMühlbaurstraße 1681677 MünchenTelefon: 089 4147-268Fax: 089 4147-202E-Mail: presse@blaek.dewww.blaek.deOriginal-Content von: Bayerische Landesärztekammer (BLÄK), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55210/5623792