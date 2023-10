DJ MÄRKTE USA/Erneut fallende Renditen treiben Aktienkurse weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aufwärtstendenz an der Wall Street setzt sich zur Wochenmitte fort. Hintergrund sind weiter fallende Renditen am US-Anleihemarkt und das obwohl die Erzeugerpreise im September etwas stärker gestiegen sind als prognostiziert. Allerdings war der Anstieg mit 0,5 Prozent geringer als noch im Vormonat mit 0,7 Prozent.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung 0,4 Prozent auf 33.864 Punkte. Für den S&P-500 und den Nasdaq-Composite geht es um 0,4 bzw. 0,6 Prozent nach oben. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen fällt um 6,5 Basispunkte auf 4,60 Prozent. Weiter geben am Rentenmarkt nach dem deutlichen Anstieg der Renditen der vergangenen Wochen jüngste eher taubenhafte Kommentare aus Kreisen der US-Notenbank die Richtung vor.

Unter anderem sagte der Präsident der Fed von Atlanta, Raphael Bostic, sagte, er sehe keine Notwendigkeit für weitere Zinserhöhungen. Die Geldpolitik sei richtig, um die Inflation auf das Ziel der Fed von 2 Prozent zu drücken. Er fügte hinzu, obwohl sich die Wirtschaft verlangsame, sei nicht davon auszugehen, dass sie auf eine Rezession zusteuere. Im späten Handel könnte das Protokoll der September-Sitzung der US-Notenbank für Impulse sorgen. Hier erhofft man sich weitere Hinweise über den Zinskurs.

Dollar erneut schwächer - Ölpreise fallen weiter

Mit den weiter sinkenden Renditen kommt auch der Dollar erneut etwas zurück. Der Dollarindex verliert 0,1 Prozent. Der Greenback könnte Auftrieb erhalten, wenn das Sitzungsprotokoll der Fed sowie am Donnerstag die Verbraucherpreise veröffentlicht würden, so Rania Gule, Analystin bei XS.com. Das Protokoll werde wahrscheinlich eine logische Grundlage dafür liefern, die Zinssätze länger als erwartet hoch zu halten, sagt sie.

Die Ölpreise setzen ihre Vortagesabgaben fort. Das sorgt zusätzlich für Entspannung bei den Marktzinsen, weil es günstig für die Inflation ist. Die Preise fallen um bis zu 1,2 Prozent. Weiter gebe die Entwicklung des Krieges zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas den Takt vor, heißt es. "Es besteht immer noch das Risiko, dass die Situation eskaliert, insbesondere wenn der Iran beteiligt ist. In diesem Szenario würde eine stärkere Durchsetzung der US-Sanktionen gegen iranisches Öl den Ölmarkt bis 2024 verengen", merkt die ING an.

Exxon Mobil übernimmt Pioneer Natural Resources

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Exxon Mobil um 4,1 Prozent nach unten. Der Konzern verstärkt sich im Bereich Schieferöl und übernimmt er Pioneer Natural Resources in einem reinen Aktiendeal für knapp 60 Milliarden Dollar. Der Preis von 253 Dollar je Aktie entspricht einem Aufschlag von knapp 7 Prozent auf den Pioneer-Schlusskurs vom Dienstag. Pioneer steigen um 0,6 Prozent auf 238,78 Dollar.

Die Titel des Dialyse-Unternehmens DaVita knicken um 15,5 Prozent ein. Grund ist ein Studienerfolg von Novo Nordisk mit dem Diabetes-Präparat Ozempic. Dieses könnte die künftige Zahl von Dialyse-Patienten verringern, heißt es von Analysten. Laut Novo Nordisk kann Ozempic das Fortschreiten von Nierenerkrankungen verzögern.

HP gewinnen 2,1 Prozent. Das Unternehmen hat die Dividende um 5 Prozent erhöht und kündigte an, den freien Cashflow des 2024 endenden Geschäftsjahres zu "etwa 100 Prozent" in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen den Aktionären zugutekommenzulassen. Den Ausblick des Unternehmens bezeichneten Beobachter als "solide".

Thema am Markt dazu das Börsendebüt von Birkenstock. Der deutsche Schuhhersteller hat den Ausgabepreis auf 46 Dollar je Aktie festgesetzt. Er liegt damit etwas unter der Mitte der Angebotsspanne von 44 bis 49 Dollar und bedeutet eine Bewertung von etwa 8,6 Milliarden Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.864,17 +0,4% 124,87 +2,2% S&P-500 4.376,51 +0,4% 18,27 +14,0% Nasdaq-Comp. 13.647,91 +0,6% 85,06 +30,4% Nasdaq-100 15.229,21 +0,6% 97,69 +39,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,00 +2,5 4,97 57,5 5 Jahre 4,60 -2,1 4,62 60,0 7 Jahre 4,62 -4,8 4,67 65,0 10 Jahre 4,60 -6,5 4,66 71,7 30 Jahre 4,75 -8,3 4,83 78,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:36 Uhr Mo, 17:08 % YTD EUR/USD 1,0618 +0,1% 1,0609 1,0549 -0,8% EUR/JPY 158,12 +0,3% 157,91 156,70 +12,7% EUR/CHF 0,9566 -0,3% 0,9598 0,9567 -3,3% EUR/GBP 0,8622 -0,1% 0,8638 0,8634 -2,6% USD/JPY 148,92 +0,1% 148,84 148,55 +13,6% GBP/USD 1,2315 +0,2% 1,2282 1,2217 +1,8% USD/CNH (Offshore) 7,2972 +0,1% 7,2995 7,2972 +5,3% Bitcoin BTC/USD 27.135,83 -1,1% 27.052,05 27.497,21 +63,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,95 85,97 -1,2% -1,02 +9,2% Brent/ICE 86,96 87,65 -0,8% -0,69 +6,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.871,46 1.860,50 +0,6% +10,96 +2,6% Silber (Spot) 21,99 21,83 +0,8% +0,17 -8,2% Platin (Spot) 882,40 885,23 -0,3% -2,83 -17,4% Kupfer-Future 3,63 3,63 -0,1% -0,00 -4,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2023 10:00 ET (14:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.