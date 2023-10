Mainz (ots) -Woche 43/23So., 22.10.Bitte neuen Ausdruck beachten:18.00 ZDF.reportage (HD/UT)Müll an jeder EckeStadtreinigung am LimitFilm von Philipp LutzDeutschland 2023-------------------------Bitte neuen Ausdruck beachten:5.00- ZDF.reportage (HD/UT)5.30 Müll an jeder EckeStadtreinigung am LimitFilm von Philipp Lutz(von 18.00 Uhr)Deutschland 2023Woche 44/23So., 29.10.23.40 PrechtBitte Ergänzung beachten:Richard David Precht im Gespräch mit Andreas SchleicherDi., 31.10.20.15 sportstudio liveDFB-Pokal, 2. Runde (VPS 20.14)1. FC Kaiserslautern - 1. FC KölnBitte Ergänzungen beachten:Moderation: Katrin Müller-HohensteinKommentator: Oliver SchmidtCo-Kommentator: Hanno BalitschExperte: Per Mertesacker. . .Frauen-Fußball bei sportstudio.de:UEFA Nations League der Frauen Island - Deutschland,Gruppenphase, 4. Spieltag mit Kommentatorin Claudia Neumannaus Reykjavik ab 20.00 Uhr im LivestreamWoche 45/23So., 5.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr und neuen Ausdruck beachten:22.15 Neue FolgenHarry Wild - Mörderjagd in DublinFamilienangelegenheiten23.00 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 23.05)Ein teuflischer Plan23.45 Terra X History (VPS 23.55)Die einsamen Helden. Lebensretter in Zeiten des Todes0.30 heute Xpress (VPS 0.40)0.35 Bodyguard (1) (VPS 0.45)2.30 Bodyguard (2) (VPS 2.40)4.20 Terra Xplore (VPS 4.30/HD/UT)Scheitern als ChanceModeration: Leon WindscheidDeutschland 20234.50 Deutschland von oben (HD)5.00- ZDF.reportage5.30 Personal dringend gesucht(Die Wiederholung "Terra Xplore: Brauchen wir Stress?" entfällt.)Woche 46/23So., 12.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten:22.15 Harry Wild - Mörderjagd in DublinDie Schönen und das Biest22.55 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 23.00)Jäger des verlorenen Schatzes23.40 Terra X History (VPS 23.45)Partisanen - Krieg aus dem Hinterhalt0.25 heute Xpress (VPS 0.30)0.30 Die Glasbläserin (VPS 0.35)2.00 Das Schneeparadies (VPS 2.05)3.25 Herzkino.Märchen: Schneeweißchen & Rosenrot (VPS 3.30)4.55 zdf.formstark (VPS 5.00)5.10- Berlin direkt5.30Woche 47/23So., 19.11.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten:22.15 Harry Wild - Mörderjagd in DublinDas perfekte Mords-Dinner22.55 Harry Wild - Mörderjagd in Dublin (VPS 23.00)Boxer Freddie, voll zerlegt23.40 Terra X History (VPS 23.45)Napoleon Bonaparte - Der Mensch hinter dem Mythos0.25 heute Xpress (VPS 0.30)0.30 Standpunkte (VPS 0.35)Bericht vom Parteitag DIE LINKE in Augsburg0.45 Alle Nadeln an der Tanne (VPS 0.50)2.15 Was im Leben zählt (VPS 2.20)3.45 planet e.: Energiesicherheit mit Biogas? (VPS 3.50)4.15 Terra Xplore (VPS 4.20)Gedankenkarussell stoppen - so klappt's4.30 Terra Xplore (VPS 4.35)Nudging: Anstoß oder Manipulation?4.45 Deutschland von oben (VPS 4.50)5.00- ZDF.reportage5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5623800