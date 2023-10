Die ZEAL Network-Aktie (WKN: ZEAL24) kann am Mittwoch um +1,5% auf 32,15 € zulegen und macht damit charttechnisch ordentlich Boden zum Abwärtstrend gut. Kann dieser jetzt gebrochen werden? Und was beflügelt die Aktie? ZEAL Network vorgestellt Die ZEAL Network SE mit Sitz in Hamburg ist der führende Online-Anbieter von Lotterie-Produkten in Deutschland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte der Glückspiel-Spezialist über die Portale Lotto24 und Tipp24 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...