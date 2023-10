Neue Marke bringt zum Ausdruck, wie Mondee den neuen Standard für aussagekräftige Reiseerlebnisse setzt

Mondee Holdings Inc. (Nasdaq: MOND), der wachstumsstarke Reisetechnologieanbieter und Reisemarktplatz mit einem Portfolio von globalen Plattformen im Urlaubs- und Geschäftsreisesektor, gibt ein neues Rebranding bekannt, mit dem das Unternehmen den Kontakt zu Reisenden und Reiseplanern auf einer vertieften und authentischeren Ebene herstellen will. Dieses neue Erscheinungsbild und die neue Ära für Mondee sind Ausdruck des Abenteuergeistes des Unternehmens und seiner beträchtlichen Investitionen in technologische Innovationen, mit denen es unvergleichliche Reiseerlebnisse bieten will.

Mondee hat eine ganze Reihe neuer kundenorientierter Lösungen auf den Markt gebracht, darunter das revolutionäre KI-Reiseplanungstool Abhi den leistungsstärksten und einzigen vollintegrierten persönlichen KI-Reiseassistenten auf dem Markt. Abhi stellt einen revolutionären Schritt nach vorn dar, fungiert er doch als persönlicher Reisebegleiter, der Menschen dabei hilft, großartige Reisen wie nie zuvor zu planen. Unter Anwendung modernster KI-Technologie bietet Abhi eine Reihe von Dienstleistungen an, die die gesamte Logistik übernehmen, so dass sich die Reisenden ganz darauf konzentrieren können, ihre Reise zu genießen.

"Unsere neue Markenidentität ist Ausdruck unseres erklärten Ziels, unsere Dienstleistungen ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern, um so den sich ständig ändernden Bedürfnissen moderner Reisender gerecht zu werden", sagte Chief Marketing Officer Kymber Lowe. "Sie soll inspirieren und die Zielsetzung von Mondee zum Ausdruck bringen, ein Unternehmen zu sein, das kundenorientiert arbeitet und ein breites Publikum anspricht. Wir laden Kunden, Partner und Reisende ein, unsere wiederbelebte Marke zu entdecken und sich auf eine Reise zu begeben, die ihnen neue Eindrücke, Innovationen und unvergessliche Erlebnisse bietet."

Das Rebranding-Projekt ist das Ergebnis eines gemeinsamen Projekts von Mondee und seinem in New York ansässigen Kreativpartner Interbrand. Dabei wurden das Branding, das Logo, die Farben, die Sprache und das Messaging des Unternehmens von Grund auf überarbeitet. Herausgekommen ist eine visuelle Identität, die die technologische Kompetenz von Mondee unterstreicht und der Marke eine fesselnde Persönlichkeit verleiht, die bei den vielen Zielgruppen von Mondee auf der ganzen Welt gut ankommt: Reiseexperten, Influencer, kleine Unternehmen, Gig-Worker und Reisende.

Prasad Gundumogula, CEO, Chairman und Gründer von Mondee, sagte dazu: "Unser Rebranding markiert einen bemerkenswerten Meilenstein auf der Reise von Mondee. Es steht für unser unerschütterliches Engagement, das Reiseerlebnis durch Technologie zu verbessern, und für unsere Entschlossenheit, Reisende weltweit zu inspirieren. Dabei geht es nicht nur um Ästhetik, sondern auch darum, unsere Leidenschaft für Innovation zum Ausdruck zu bringen, die derzeit in unseren führenden KI-Anwendungen und unserem spektakulären Reisemarktplatz für personalisierte Angebote gipfelt."

Chris Campbell, Executive Creative Director bei Interbrand, fügte hinzu: "Das Rebranding von Mondee markiert einen Schlüsselmoment in der Entwicklung der Marke und spiegelt ihr grenzenloses Potenzial wider, neue und außergewöhnliche Erfahrungen zu bieten. Dies ist ein entscheidender Moment für eine Marke, die sich anschickt, neue Standards zu setzen und ihre Branche neu zu definieren."

Einige wichtige Highlights im Zusammenhang mit dem Rebranding und dem Website-Relaunch sind:

Neues Logo : Das Logo von Mondee wurde von Grund auf überarbeitet und weist nun ein modernes und dynamisches Design auf, das für den zukunftsweisenden Ansatz des Unternehmens steht. Das Logo kombiniert geschmeidige, miteinander verbundene Linien zu einem stilisierten "M", das die nahtlose Integration von Reisen und Technologie symbolisiert, die den Mittelpunkt der Mission von Mondee bildet.

: Das Logo von Mondee wurde von Grund auf überarbeitet und weist nun ein modernes und dynamisches Design auf, das für den zukunftsweisenden Ansatz des Unternehmens steht. Das Logo kombiniert geschmeidige, miteinander verbundene Linien zu einem stilisierten "M", das die nahtlose Integration von Reisen und Technologie symbolisiert, die den Mittelpunkt der Mission von Mondee bildet. Verbessertes Benutzererlebnis : Die neu gestaltete Website zeichnet sich durch ein benutzerorientiertes Design aus und ermöglicht es den Besuchern, mühelos zu navigieren und in die Mondee-Welt der Möglichkeiten einzutauchen.

: Die neu gestaltete Website zeichnet sich durch ein benutzerorientiertes Design aus und ermöglicht es den Besuchern, mühelos zu navigieren und in die Mondee-Welt der Möglichkeiten einzutauchen. Inspirierender und informativer Inhalt : Die Website und der Marktplatz von Mondee sind eine Fundgrube mit Reiseinhalten, die die Reiselust wecken und den Reisenden wertvolle Erkenntnisse für ihre Reisen vermitteln, die auf den Social-Media-Plattformen von Mondee regelmäßig geteilt werden.

: Die Website und der Marktplatz von Mondee sind eine Fundgrube mit Reiseinhalten, die die Reiselust wecken und den Reisenden wertvolle Erkenntnisse für ihre Reisen vermitteln, die auf den Social-Media-Plattformen von Mondee regelmäßig geteilt werden. Reisewegplanung: Bei Mondee sind die Kunden in Bewegung. Inspiriert von Flugrouten, bogenförmigen Linien, die über den Globus von einem Ziel zum nächsten führen, betont diese Designrichtung die Vorwärtsbewegung und die Möglichkeiten.

Bei Mondee sind die Kunden in Bewegung. Inspiriert von Flugrouten, bogenförmigen Linien, die über den Globus von einem Ziel zum nächsten führen, betont diese Designrichtung die Vorwärtsbewegung und die Möglichkeiten. Überarbeitete Markenpersönlichkeit : Die neue Markenidentität von Mondee strahlt Charisma und Charakter aus und löst Neugier aus, was das Wesen des modernen Reisens und der modernen Technologie widerspiegelt. Diese Persönlichkeit entfaltet sich in allen Interaktionen, von der Website bis hin zu den Social-Media-Kanälen.

: Die neue Markenidentität von Mondee strahlt Charisma und Charakter aus und löst Neugier aus, was das Wesen des modernen Reisens und der modernen Technologie widerspiegelt. Diese Persönlichkeit entfaltet sich in allen Interaktionen, von der Website bis hin zu den Social-Media-Kanälen. Fortschrittliche technologische Eigenschaften : Mondee nutzt modernste Technologien, darunter eine robuste, proprietäre KI, um Reisenden personalisierte Empfehlungen sowie Echtzeit-Updates zu geben und ihnen ein nahtloses Buchungserlebnis zu bieten, was sich auch in der Social-Media-Präsenz des Unternehmens wiederfindet.

: Mondee nutzt modernste Technologien, darunter eine robuste, proprietäre KI, um Reisenden personalisierte Empfehlungen sowie Echtzeit-Updates zu geben und ihnen ein nahtloses Buchungserlebnis zu bieten, was sich auch in der Social-Media-Präsenz des Unternehmens wiederfindet. Gestraffter Buchungsprozess: Die neue Website verbessert den Buchungsprozess und ermöglicht es den Nutzern, ihre Abenteuer sicher und einfach zu planen und zu buchen.

Mondee lädt Kunden, Partner und Reisende ein, sich unter Mondee.com auf Entdeckungsreise zu begeben und zu erleben, wie sich das Reisen und die Technologie weiterentwickeln.

ÜBER MONDEE

Mondee, gegründet 2011, ist ein Reisetechnologieanbieter und ein moderner Reisemarktplatz mit Hauptsitz in Austin im US-Bundesstaat Texas. Das Unternehmen hat 17 Niederlassungen in den USA und Kanada und betreibt Kerngeschäfte in Indien, Thailand und Griechenland. Mit seinem breit gefächerten Angebot an innovativen Lösungen treibt Mondee den Wandel in den Sektoren für Urlaubs- und Geschäftsreisen voran. Die Plattform des Unternehmens verarbeitet täglich über 50 Millionen Suchanfragen und generiert jährlich ein erhebliches Transaktionsvolumen. Sein Netzwerk umfasst rund 60.000 Urlaubsreiseberater und Gig-Economy-Mitarbeiter, über 500 Fluggesellschaften und über eine Million Hotels und Urlaubsunterkünfte, 30.000 Mietwagenstandorte und über 50 Kreuzfahrtgesellschaften. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Pauschallösungen und Nebenangebote für einen globalen Kundenstamm an. Mondee wurde am 19. Juli 2022 unter dem Börsenkürzel MOND an der Rechnologiebörse Nasdaq notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter mondee.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in der derzeit gültigen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Wörtern wie "überzeugt sein", "können", "möglicherweise", "erwarten", "beabsichtigen", "potenziell", "planen", "werden" und ähnlichen Verweisen auf künftige Zeiträume zu erkennen. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem unsere Aussagen über das künftige Wachstum des Unternehmens, seine Leistung, Geschäftsaussichten und Chancen, Strategien, Erwartungen, künftigen Pläne und Absichten oder sonstige künftige Ereignisse. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Geschäftsleitung ist der Auffassung, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe begründet sind. Das Unternehmen weist die Leser jedoch darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet sind, die in den meisten Fällen schwer vorhersehbar sind und sich häufig der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderen die Fähigkeit, Geschäftspläne und Prognosen umzusetzen, der Ausgang jeglicher Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen oder andere Parteien angestrengt werden könnten, sowie jegliche diesbezügliche endgültige Vereinbarungen, die Fähigkeit des Unternehmens, Wachstum zu erzielen und zu verwalten und Beziehungen mit Kunden und Zulieferern rentabel aufrechtzuerhalten und leitende Angestellte und wichtige Mitarbeiter zu binden, die Fähigkeit des Unternehmens, die Auflagen des Nasdaq-Listing-Standards einzuhalten sowie andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Abschnitten "Risk Factors" (Risikofaktoren) und "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" (Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K/A für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr, der am 19. April 2023 bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in den darauf folgenden bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens näher ausgeführt sind. Es können auch weitere Risiken bestehen, die dem Unternehmen derzeit noch nicht bekannt sind oder die das Unternehmen derzeit für irrelevant hält, die jedoch ebenfalls dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Keine Angabe in dieser Pressemitteilung sollte als Erklärung irgendeiner Person verstanden werden, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen in Aussicht gestellten Ergebnisse erzielt werden. Angesichts der erheblichen Unsicherheiten in diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Prognosen künftiger Ereignisse verlassen. Mondee übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus welchen Gründen auch immer über den gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen hinaus öffentlich zu aktualisieren. Sofern nicht per Gesetz vorgeschrieben, übernimmt Mondee keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus welchem Grund auch immer öffentlich zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

