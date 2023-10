Tagesausblick düe 12.10.: DAX hangelt sich weiter nach oben. Öl verliert.

Nach einem schwachen Auftakt schob sich der DAX® schrittweise wieder nach oben und schloss bei knapp 15.500 Punkten. Trotz gestiegener US-Erzeugerpreise legten die US-Indizes mehrheitlich im frühen Handel zu. Dies stützte auch die hiesigen Märkte. Am Abend wird noch das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Darüberhinaus werden auch morgen wieder einige US-Notenbänker Reden halten und möglicherweise Signale für oder gegen eine anhaltende Zinspause senden.

Der Anleihemarkt bestimmt aktuell das Geschehen an den Finanzmärkten. So stützte heute der erneute Rückgang der Renditen langfristiger Papiere die Aktienmärkte in Europa und den USA. Davon profitierten auch Gold und Silber. Die Notierungen der beiden Edelmetalle verbesserten sich im Tagesverlauf um 0,5 beziehungsweise 0,8 Prozent auf 1.870 beziehungsweise 22 USD. Der Ölpreis gab hingegen einen großen Teil der Kursgewinne vom Montag heute wieder ab. So steuerte die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil das jüngste Tief von 83,39 USD an. Der Strompreis, gemessen am Phelix DE Base Year Future verbuchte nach den Zugewinnen Anfang der Woche heute leichte Abschläge.

Unternehmen im Fokus

Bei den Einzelwerten fielen unter anderem Befesa, CropEnergies, Fresenius Medical Care, Nikola, Novo Nordisk und TAG Immobilien auf. Der Recyclingspezialist Befesa bestätigte den gestern gestarteten Rebound und sprang auf EUR 31. Unterstützung kam zudem von positiven Analystenkommentaren. CropEnergies meldete für das abgelaufenen Quartal einen deutlichen Gewinn- und Umsatzrückgang. Novo Nordisk konnte eine Studie ihres neuen Antidiabetikums für chronischen Nierenpatienten aufgrund guter Ergebnisse vorzeitig beenden. Eine Zulassung des Medikaments könnte das Wachstum im Dialysebereich bremsen und belastete unter anderem Dialysespezialisten wie Fresenius Medical Care. Nikola plant die Markteinführung des ersten Brennstoffzellen-LKW in Nordamerika. Der Immobilienkonzern hat eine Brückenfinanzierung vorzeitig getilgt.

Easyjet, Givaudan und Südzucker legen morgen Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

Wichtige Termine:

World financial leaders gather for the IMF-World Bank Annual Meetings in Marrakech, Morocco (until October 15th)

Germany-IPSOS PCSI

United States-Jobless

United States-CPI

Germany-Current account

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks before agriculture conference

Boston Federal Reserve Bank President Collins speaks on economy

Lipper reports weekly U.S. fund flows

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.508/15.628/15.675/15.806/15.987 Punkte Unterstützungsmarken: 14.464/14.794/14.947/15.036/15.282 Punkte Der DAX® nahm heute Kurs auf die nächste Widerstandsmarke bei 15.508 Punkten. Gelingt ein Ausbruch über das Level eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 15.628 Punkte und im weiteren Verlauf bis zur nächsten Abwärtstrendlinie bei 15.675 Punkten. Rücksetzer bis 15.282 Punkten können das aktuell bullishe Bild nicht trüben und könnten Bullen, die den jüngsten Sprung verpasst haben, als Einstiegsgelegenheit nutzen. Viel tiefer sollte es jedoch nicht gehen. Andernfalls droht erneut eine Konsolidierung bis 15.036 oder gar 14.947 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 14.06.2023 -11.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 12.10.2018 - 11.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Alternative zum Direkteinstieg sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC74V7 245,77 12.600 26.000 15.03.2024 DAX® HC714R 236,36 14.500 31.000 21.06.2024 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.023; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HB8X6U 10,86 12.341,384164 13.884,057185 5 Open End DAX® HC01QX 7,93 13.883,898724 14.655,843493 10 Open End DAX® HC0558 5,35 14.398,070244 14.912,081352 15 Open End DAX® HC9GQC 9,35 14.809,407459 15.117,443134 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.2023; 17:30 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC292F 5,35 18.508,90703 16.967,115074 -5 Open End DAX® HC8E76 12,12 16.966,39247 16.194,421613 -10 Open End DAX® HC6WGY 9,64 16.452,22095 15.937,266434 -15 Open End DAX® HC8E7N 9,26 16.040,883734 15.732,898766 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.10.2023; 17:30 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

