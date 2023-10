© Foto: picture alliance



Eine große Wall-Street-Bank warnt vor dem Risiko, dass die Inflation ähnlich wie in den 1970er Jahren ihre Verankerung verlieren könnte. Die Folge wäre eine lähmende und anhaltende Stagflation.Die Angriffe der Hamas auf Israel am Wochenende haben gezeigt, wie geopolitische Risiken plötzlich wieder auftauchen können - zusätzlich zu den überraschenden Schocks des laufenden Jahrzehnts wie der COVID-19-Pandemie und Russlands Einmarsch in der Ukraine, so Makro-Stratege Henry Allen und Research-Analystin Cassidy Ainsworth-Grace von der Deutschen Bank in Frankfurt. Der Ölpreis reagiert auf politische und wirtschaftliche Schocks oft ziemlich empfindlich, wie auch am Montag deutlich wurde, da die …