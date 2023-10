So handeln Profis: Jetzt Stefan Klotters neuen Report zur Sektor-Rotation herunterladen: https://tinyurl.com/55ra886j Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, blickt auf den wiederaufgeflammten Konflikt im Nahen Osten und die Folgen für die Kapitalmärkte. Während der Ölpreis anzieht und die Aktien von Rüstungsunternehmen wie Hensoldt und Rheinmetall zweistellig zulegen, besteht eine auffällige Diskrepanz zwischen politischen Ereignissen und Kapitalmarktreaktionen. Doch welche Strategie sollten Investoren in diesen unsicheren Zeiten verfolgen - Sichere Häfen ansteuern oder in die Profiteure der geopolitischen Entwicklungen investieren. Halvers wichtigster Rat für Anleger: Dabei bleiben! Sowohl deutsche Zykliker als auch Anleihen findet der Experte jetzt wieder interessant. Jetzt Video ansehen und mehr erfahren!