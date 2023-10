© Foto: K. Steinkamp - picture alliance / blickwinkel/McPHOTO



Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die Zinswende erhöhen die Volatilität an den Märkten. Experten raten, jetzt auf sichere Dividendentitel zu setzen. Das sind die besten Dividendenaktien. Ein Überblick.Anleger sehen sich mit einem zunehmend volatilen Aktienmarkt konfrontiert. Zu den bestehenden Unsicherheiten durch steigende Anleiherenditen und Zinsen kommen weitere geopolitische Risiken durch den Krieg zwischen Israel und der Hamas hinzu. Einige Analysten wie Mike Wilson von Morgan Stanley empfehlen daher den Kauf von relativ sicheren Dividendenpapieren, um diese Risiken zu umgehen. In einem Bericht vom 9. Oktober zitiert ihn CNBC mit den Worten, dass dividendenstarke Aktien …