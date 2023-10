TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach dem Hamas-Angriff im israelischen Grenzgebiet kämpft Israels Armee Berichten zufolge weiter gegen Terroristen im Süden des Landes. In der Nähe des Kibbutz' Zikim hätten israelische Soldaten drei Militante getötet, teilte Armeesprecher Daniel Hagari am Mittwoch mit. Zwei seien geflohen. Die Streitkräfte suchten derzeit nach beiden.

Die Armee teilte mit, sie sei in den vergangenen Tagen in der Region auf mehrere Hamas-Mitglieder gestoßen. In einem Fall im Kibbutz Beeri hätten die Terroristen israelische Armeeuniformen getragen und das Feuer auf die Soldaten eröffnet. Diese hätten Panzergranaten auf die Militanten gefeuert und die Angreifer getötet.

In einem anderen Kibbutz hätten Soldaten einen Terroristen in einem Luftschutzbunker "neutralisiert" und einen jungen Zivilisten gerettet. Unklar war zunächst, ob der militante Palästinenser ihn als Geisel genommen hatte.

Es habe sehr schwierige Kämpfe gegeben, vor allem mit Terroristen, die sich vor israelischen Soldaten verschanzt hätten. "Wir haben mehrere Verwundete und Tote zu beklagen", sagte ein General israelischen Medien. Demnach tötete die Armee allein in Beeri 108 palästinensische Terroristen. In dem verwüsteten Kibbutz waren zuvor die Leichen von 100 Anwohnern gefunden worden. Dem General zufolge fanden die Soldaten erschossene Babys und auch erschossene Opfer, die mit Handschellen gefesselte waren./cir/DP/he