Die Nasa hat der Öffentlichkeit das von der Sonde Osiris-Rex auf dem Asteroiden Bennu gesammelte Material gezeigt. Die in der Kapsel befindlichen Steinchen und Staubpartikel enthalten Wasser und Kohlenstoff - wichtige Bausteine des Lebens. Am Mittwoch hat die Nasa in einem Livestream die Kapsel der Sonde Osiris-Rex gezeigt, in der sich das auf dem Asteroiden Bennu eingesammelte Material befindet. Nasa-Administrator Bill Nelson bezeichnete die Sammlung ...

