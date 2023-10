Das Projekt der Zentren für die frühkindliche Entwicklung (Early Childhood Development Centers, ECDC) in Kolumbien, das durch eine Zuweisung von 10,5 Millionen US-Dollar vom Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) unterstützt wird, ist ein Zeugnis für das Engagement der VAE für die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Diese Initiative hat zu bemerkenswerten Fortschritten im Grundschulwesen und der Gesundheitsinfrastruktur geführt und damit eine transformative Wirkung auf Gemeinschaften ermöglicht.

Durch die Verbesserung der Lebensqualität, insbesondere in der ländlichen Gemeinschaft, hat das Projekt zusätzlichen Schwung in den Nationalen Entwicklungsplan Kolumbiens gebracht, um sicherzustellen, dass bis 2030 alle Mädchen und alle Kinder Zugang zu frühkindlicher Betreuung und Entwicklung sowie zu hochwertiger Vorschulbildung haben.

Die ECDC-Initiative verfolgt einen umfassenden Ansatz zur Kindesentwicklung und umfasst eine Vielzahl von Dienstleistungen, die über die traditionelle Bildung hinausgehen. In Partnerschaft mit internationalen Organisationen hat das Projekt die Gründung von 37 Zentren für frühkindliche Entwicklung ermöglicht und damit die Bildung für Hunderte von Kindern unter sechs Jahren garantiert.

Diese Zentren dienen nicht nur als Bildungseinrichtungen, sondern fungieren auch als Gemeinschaftszentren und bieten Unterstützung für Familien, indem sie medizinische Hilfe und grundlegende Ernährung bereitstellen. Geschulte Fachleute bieten fachkundige Betreuung von der Schwangerschaft bis zur frühkindlichen Entwicklung und gewährleisten so optimales Wachstum und Wohlbefinden.

Die Beteiligung des ADFD am ECDC-Projekt verdeutlicht sein Engagement für das vierte SDG-Ziel: Hochwertige Bildung. Durch die Investition in die Frühpädagogik in Kolumbien tragen die VAE zur größeren globalen Mission bei, eine inklusive und gerechte Bildung für alle sicherzustellen.

