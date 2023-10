New York (ots/PRNewswire) -Entriva stützt sich auf CIBTs mehr als 30-jährige Erfahrung in der Reisebranche und wurde entwickelt, um die globale Reiseplanung zu optimieren.CIBT, der weltweit führende Anbieter von Visa- und Einwanderungsdiensten für Unternehmen, kündigt heute die neue Marke Entriva an, eine einzigartige digitale Reiselösung, die es Reisenden ermöglicht, Visa und Reisepässe einfach und stressfrei zu erhalten. Entriva bietet Reisedienstleistungen zu über 190 Zielen an.Entriva kommt zu einer Zeit, in der die weltweite Reisetätigkeit um mehr als 200 % im Vergleich zu 2022 zunimmt und die Reisenden mit komplexen Herausforderungen bei der Reiseplanung konfrontiert sind, einschließlich neuer und obligatorischer Dokumente wie Einreisekarten und Visa. Die Länder führen rasch neue Einreisebestimmungen ein, die für Reisende schwierig sein können und oft zu Frustration oder zur Absage von Reiseplänen führen.Entriva stützt sich auf die mehr als 30-jährige Erfahrung von CIBT in der Bereitstellung von Reise- und Einwanderungsdienstleistungen für 75 % der Fortune-500-Unternehmen, Geschäftsreisende, globale Reisemanagement-Unternehmen und anspruchsvolle Kunden. "Entriva ist nicht nur eine Technologie. Entriva ist eine Bewegung, die einem ganzen Markt von Reisenden, die Schwierigkeiten haben, eine Lösung für die Reisevorbereitung bietet und Einfachheit und Seelenfrieden mit sich bringt", sagte Marc Kaplan, CEO, CIBT.Die Einführung von Entriva vereinfacht die Reiseplanung und die Beantragung eines Visums und ermöglicht es Reisenden, "durchzuatmen und besser zu reisen", ohne den Stress, der mit der Navigation durch komplexe globale Reiseanforderungen verbunden ist. "Eigene Untersuchungen haben uns gezeigt, dass Reisende bei der Planung und Vorbereitung von Auslandsreisen im Allgemeinen ein hohes Maß an Stress empfinden", sagte Raksa Nazryk, Chief Product Officer, CIBT und Vorsitzender von Entriva. "Reisende beschreiben die ideale Erfahrung mit Reisedokumenten als eine, die Ängste abbaut und die Vorfreude auf die Reise steigert. Basierend auf dem Know-how von CIBT war die Entwicklung von Entriva für das Verbraucherpublikum eine natürliche Weiterentwicklung für das Unternehmen."Fortschrittliche Technologie, globale Präsenz, firmeneigenes Wissen und Echtzeitzugriff auf länderspezifische Anforderungen sind der Kern von Entrivas Fähigkeit, nahtlose, sichere und kosteneffektive Reisevorbereitungsdienste anzubieten. Ein einfach gestaltetes digitales Erlebnis minimiert die Antragszeit und die Anzahl der erforderlichen Formulare. Und ein personalisiertes Entriva-Konto bietet bequemen Zugriff auf Reiseplanung und Statusaktualisierungen. Entriva-Reiseexperten stehen während des gesamten Antragsverfahrens zur Verfügung, und alle Anträge werden vor der Einreichung durch eine Kombination aus Live-Experten und firmeneigener Technologie validiert.Um noch heute loszulegen oder weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte Entriva.com oder senden Sie eine E-Mail an press@entriva.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2244588/entriva_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-von-entriva-ein-neues-system-fur-visum--und-reisedokumente-das-reisen-weltweit-einfach-und-stressfrei-macht-301954353.htmlOriginal-Content von: CIBT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163903/5623912