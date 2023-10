STEMCELL Technologies, das größte Biotechnologieunternehmen Kanadas, veröffentlicht heute seinen ersten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht. Der Bericht mit dem Titel Toward Sustainable Science (Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wissenschaft) bietet einen umfassenden Überblick über die ESG-Performance von STEMCELL im Geschäftsjahr 2023 (1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023).

STEMCELL Technologies, Canada's largest biotechnology company, is releasing its first annual sustainability report. The report, entitled Toward Sustainable Science, provides a comprehensive look at STEMCELL's environmental, social, and governance performance over the company's 2023 Fiscal Year (July 1, 2022 through June 30, 2023). (Photo: Business Wire)