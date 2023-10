FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Umgang mit der AfD:

"Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck macht es sich diesmal zu leicht. Mal abgesehen davon, dass eine solche Konstruktion gerade in den östlichen Bundesländern unangenehme Erinnerungen an Nationale Front und Blockparteien in der DDR wachrufen dürfte - und unter solchen Umständen wirklich niemand mehr der AfD absprechen könnte, die einzige "Alternative" zu sein. Nein, statt darüber nachzudenken, auf welche Weise mit einem Wahlsieg der AfD umzugehen wäre, sollten die übrigen Parteien ihre Anstrengungen darauf konzentrieren, ein solches Ergebnis gar nicht erst entstehen zu lassen."/zz/DP/he