FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Änderungen/Migrationspolitik:

"Die krachenden Warnschüsse, die in Bayern und Hessen abgegeben worden waren, sind auch in Berlin nicht ungehört verhallt. Zwei Tage später setzten sich der Bundeskanzler, der Vizekanzler und der Finanzminister zusammen, um Änderungen in der Migrationspolitik auszuhandeln, die den Deutschen sagen sollen: Wir haben verstanden. Weder ein erleichterter "Spurwechsel", der auf den Flüchtlingsrouten auch missverstanden werden kann, noch eine konsequentere Abschiebungspraxis reichen jedoch aus, um die Kontrolle darüber zurückzugewinnen, wen Deutschland dauerhaft aufnimmt. Die Vertreter der Union, mit denen Bundeskanzler Scholz am Freitag über seinen Migrationspakt sprechen will, werden ihn hoffentlich daran erinnern, dass sich dafür in Deutschland an vielen Stellen viel ändern muss, nicht zuletzt an seinen Grenzen."/zz/DP/ngu