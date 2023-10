HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Israel:



"Im Grunde ist der Einmarsch in den Gazastreifen nach der schlimmsten Attacke in der Geschichte Israels zwingend. Politisch und sicherheitstechnisch hat die israelische Regierung, ob als bestehende Koalition oder als Einheitsregierung, eigentlich keine Alternative. Doch die Bodenoffensive wirft Fragen auf und birgt Risiken. Will man die Hamas nur entwaffnen und gründlich aller terroristischen Möglichkeiten für längere Zeit berauben? Oder vernichtet man die Hamas im Gazastreifen. Bleibt Israel dann Besatzungsmacht oder übergibt sie das Territorium der Fatah, die im Westjordanland regiert?"/zz/DP/he