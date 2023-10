Das Unternehmen muss dem Verbraucher 4440 Euro zahlen, die niederländische Verbraucherorganisation der Consumentenbond fordert Verhandlungen zur Beilegung

Das Amtsgericht des Unterbezirks Oost-Brabant ('s-Hertogenbosch) entschied am Freitag, dem 6. Oktober 2023, dass Volkswagen erneut einen niederländischen Dieselgate-Verbraucher entschädigen muss, der ein VW-Fahrzeug mit illegaler Abschalteinrichtungssoftware gekauft hat. Das Gericht entschied, dass Volkswagen 4440 Euro zahlen muss das entspricht 10 des Kaufpreises des Fahrzeugs.

Dies ist die neueste von vier Klagen, die von der Volkswagen Group Diesel Efficiency Foundation (VGDES) (eine niederländische Verbraucherrechtsorganisation) und dem Consumentenbond (der niederländische Verbraucherschutzverband) im Namen von Verbrauchern eingereicht wurden, die von VW betrogen wurden. Im März, April und Juli dieses Jahres urteilten bereits andere niederländische Gerichte gegen Volkswagen und entschieden, dass das Unternehmen Schadensersatz an niederländische Verbraucher zahlen muss, die ebenfalls Fahrzeuge mit illegaler Software gekauft hatten. In diesen früheren Urteilen wurden 3.000 Euro für ein betroffenes neues VW-Dieselfahrzeug und 1.500 Euro für ein gebrauchtes festgelegt. In der jüngsten Entscheidung erhöhte der Richter die Strafe und stellte fest, dass diese Beträge zu niedrig waren und dass die angemessene Strafe ein Prozentsatz des Kaufpreises des Fahrzeugs ist.

Die vierte Niederlage für Volkswagen

"Dies ist bereits das vierte Mal in Folge, dass das Gericht gegen Volkswagen entschieden hat", sagte Dick Bouma, Vorsitzender der VGDES. "Der Richter hat alle technischen rechtlichen Verteidigungen von VW beiseitegeschoben und einfach festgestellt, dass der Autohersteller die Verbraucher getäuscht hat. Gerichte hier und auf der ganzen Welt haben entschieden, dass das Unternehmen die Verbraucher vorsätzlich getäuscht hat, auch durch die Bewerbung dieser Dieselautos als umweltfreundlich. Es ist an der Zeit, dass Volkswagen Schadensersatz an geschädigte Verbraucher zahlt."

Volkswagen sollte die Ansprüche der Hunderttausenden niederländischen Verbraucher beilegen

Sandra Molenaar, CEO des Consumentenbond, ist mit der Entscheidung zufrieden und schaut optimistisch in die Zukunft: "Bisher haben wir alle vier Klagen gegen VW wegen des illegalen Einsatzes von Abschalteinrichtungssoftware in Dieselautos gewonnen. Nach diesem noch deutlicheren Urteil laden wir Volkswagen erneut zu Vergleichsgesprächen ein. Hoffentlich ist das Unternehmen jetzt bereit, alle betroffenen niederländischen Verbraucher zu entschädigen. Falls nicht, gibt es Tausende von individuellen Fällen, die wir gegen das Unternehmen einreichen können. Und, falls nötig, werden wir jeden einzelnen Fall vor Gericht bringen, um Volkswagen zur Verantwortung zu ziehen und das Unternehmen dazu zu zwingen, alle betroffenen Verbraucher zu entschädigen."

