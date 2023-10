BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt am Donnerstag den Emir von Katar in Berlin, dessen Land sich als Vermittler zwischen Israel und der islamistischen Hamas angeboten haben soll. Das Staatsoberhaupt des kleinen, aber sehr reichen Golfstaats, Tamim bin Hamad Al Thani, kommt vorher auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zusammen. Neben dem Angriff der von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuften Hamas auf Israel und der laufenden Gegenoffensive dürfte es bei den Gesprächen auch um die Zusammenarbeit im Energiesektor mit dem öl- und gasreichen Emirat gehen.

Scholz hatte den Emir bereits vor gut einem Jahr in Doha besucht. Wie damals ist auch diesmal keine gemeinsame Pressekonferenz geplant, sondern nur ein Fototermin bei der Ankunft (12.00 Uhr). Pressekonferenzen mit Gästen aus dem Ausland sind anders als in Deutschland in vielen autoritär geführten Staaten wie Katar nicht üblich. Die Staatschefs dieser Länder lassen sich meistens auch bei Auslandsbesuchen nicht darauf ein. Zuletzt hatte es Kritik an einem Pressetermin von Scholz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang im Kanzleramt gegeben, bei dem auf Druck der chinesischen Seite keine Fragen zugelassen wurden.

Nach dem Angriff der Hamas auf Israel mit vielen hundert Toten hatte Katar alleine Israel für die Eskalation verantwortlich gemacht und auf "ständige Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes" verwiesen. Nach Angaben der Hamas versucht Katar aber zu vermitteln, um einen Austausch israelischer Geiseln der Hamas und palästinensischer Häftlinge in israelischen Gefängnissen zu erreichen./mfi/DP/ngu