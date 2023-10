Das Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV), das mit dem Ziel gegründet wurde, den Aktionärswert der Nymox Pharmaceutical Corporation (NYMX-F) (das "Unternehmen" oder "Nymox") wiederherzustellen, gab heute bekannt, dass gemäß dem Gerichtsbeschluss des Bahamas Supreme Court (das "Gericht") Action No. 2023/Com/com/00057 (der "Beschluss") eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Nymox (die "Mitteilung") einberufen wurde, die am 8. November 2023 um 9 Uhr (EST) im Margaritaville Beach Resort, 2 Bay St., Nassau, Bahamas stattfindet (die "außerordentliche Hauptversammlung"). Wie in der Mitteilung dargelegt, hat das CRNSV die außerordentliche Hauptversammlung einberufen, um Vorschläge billigen zu lassen, die die Geschäftsleitung und Führung des Unternehmens erheblich verbessern sollen, einschließlich Vorschläge bezüglich der Entlassung von Dr. Paul Averback aus dem Amt des President und Chief Executive Officer des Unternehmens und zur Neubesetzung des Nymox Board of Directors (das "Board") durch die Entlassung aller bisherigen Board-Mitglieder und die Berufung von fünf hochqualifizierten Kandidaten in das Board of Directors des Unternehmens.

Dem Gerichtsbeschluss zufolge musste das Unternehmen die Einberufung einer Aktionärsversammlung vor dem 9. Oktober 2023 mitteilen, die nicht mehr als 28 Tage nach der Mitteilung stattfindet. Sollte Nymox diesem Beschluss nicht nachkommen, ermächtigt der Gerichtsbeschluss das CRNSV dazu, die Aktionärsversammlung selbst einzuberufen. Das CRNSV teilt daher die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung mit, da das Unternehmen dies nicht in dem vom Gerichtsbeschluss vorgesehenen Zeitraum getan hat. Insbesondere bietet der Beschluss den Aktionären eine kritische Chance, Nymox wieder auf den richtigen Kurs zu bringen. Allerdings liegt es letztendlich bei uns, den Aktionären, auf der bevorstehenden außerordentlichen Hauptversammlung Maßnahmen zu ergreifen und diese wichtige Chance wahrzunehmen. Das CRNSV freut sich darauf, weitere Einzelheiten bezüglich der außerordentlichen Hauptversammlung und der auf der außerordentlichen Hauptversammlung vorzulegenden Vorschläge bekanntzugeben.

Nachstehend der vollständige Wortlaut der Mitteilung:

NYMOX PHARMACEUTICAL CORPORATION

(Unternehmensregisternr. 175894B)

Gemäß dem International Business Companies Act, Ch. 309, Statute Laws of the Bahamas

EINBERUFUNG DER AUSSERORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE, DURCH DAS COMMITTEE TO RESTORE NYMOX SHAREHOLDER VALUE Bestehend aus folgenden Einzelteilnehmern: Randall Lanham, Chris Riley, M. Richard Cutler

AN: Die Aktionäre der Nymox Pharmaceutical Corporation ("Nymox" oder das "Unternehmen"):

Hiermit ergeht die Mitteilung, dass gemäß dem Gerichtsbeschluss des Bahamas Supreme Court (das "Gericht") Action No. 2023/Com/com/00057 eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von Nymox vom Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. ("CRNSV") einberufen wird, die am 8. November 2023 um 9 Uhr (EST) im Margaritaville Beach Resort, 2 Bay St., Nassau, Bahamas stattfindet (die außerordentliche Hauptversammlung"). Der Zweck der Versammlung besteht in der Billigung von Vorschlägen für die erhebliche Verbesserung der Geschäftsleitung und Führung des Unternehmens, einschließlich Vorschlägen zur Entlassung von Dr. Paul Averback aus dem Amt des President und Chief Executive Officer des Unternehmens und zur Neubesetzung des Nymox Board of Directors (das "Board") durch die Entlassung aller bisherigen Board-Mitglieder und die Berufung von fünf hochqualifizierten Kandidaten in das Board of Directors des Unternehmens.

Das CRNSV beabsichtigt, weitere Einzelheiten bezüglich der außerordentlichen Hauptversammlung und der dort vorzulegenden Vorschläge bekanntzugeben, und wird den Aktionären dementsprechend relevante Unterlagen zustellen.

Alle langmütigen Nymox-Aktionäre werden unabhängig vom Umfang ihres Aktienbesitzes aufgefordert, sich der rapide wachsenden Koalition anzuschließen und die dedizierte Website https://crnsv.com/ zu besuchen, wo alle relevanten Informationen zur Verfügung stehen und sie sich für weitere Aktualisierungen anmelden können. Diese Website wird künftig eine wichtige Kommunikationsplattform darstellen, wenn wir das Einholungsverfahren durchlaufen. Es besteht keine Verpflichtung zum Beitritt oder zur Unterstützung und alle personenbezogenen Kontaktangaben und Kennungen werden vertraulich behandelt und geschützt. Das CRNSV wird die Aktionäre einzeln ansprechen, um ihre Teilnahme und Unterstützung der erforderlichen Veränderungen bei Nymox zu bestätigen.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung,

/s/ Randall Lanham

Randall Lanham, im Namen des CRNSV

Über das Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV)

Das CRNSV wurde von ehemaligen Führungskräften der NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-F") mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Aktionärswert von NYMOX (das Unternehmen) wiederherzustellen. Im Bestreben, den Einbruch und die Volatilität des Aktienkurses nach der katastrophalen Entscheidung des Delistings vom NASDAQ zu überwinden, hat das CRNSV ein Zurückweisungsschreiben an alle Aktionäre des Unternehmens geschickt, und es verweist weiterhin auf die mangelnde Führungsarbeit im Unternehmen, seine Unfähigkeit, das Potenzial für wertvolle und vielversprechende Ergebnisse durch eine Beziehung mit einem renommierten globalen Gesundheits- und Spezialpharmaka-Anbieter zu verwirklichen, der über die Expertise verfügt, an der Kommerzialisierung des Produkts des Unternehmens für benigne Prostatahyperplasie (BPH) mitzuwirken, sowie darauf, dass Nymox keine Lösung und keinen Plan für die finanzielle Wiederherstellung des Aktionärswerts vorzuweisen hat. Das CRNSV hat seinen Hauptsitz in Carson City im US-Bundesstaat Nevada und Niederlassungen in London. Unterlagen des CRNSV sind verfügbar unter https://www.crnsv.com/

