BERLIN (dpa-AFX) - Schauspieler Rafael Gareisen ("Der Irland-Krimi") hat sich schon vor einiger Zeit aus den sozialen Medien zurückgezogen und genießt es. "Die Abkehr von Social Media war für mich eine befreiende Erfahrung", sagte der 29-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Gareisens letzter sichtbarer Instagram-Post stammt vom März 2020, bei Twitter beziehungsweise X sind die Einträge noch älter. "In letzter Zeit war es für mich sehr spannend, mein Blickfeld wieder zu weiten und den Fokus, ganz unabhängig von der Geschwindigkeit um einen herum, auf die ganzen kleinen schönen Dinge zu setzen, die einem so oft verborgen geblieben sind. Eine Rückkehr ganz ausschließen würde ich allerdings nicht."

Gareisen ist jetzt im "Irland-Krimi" in der ARD-Mediathek zu sehen (lineare Ausstrahlung: Donnerstag, 12.10., 20.15 Uhr, Das Erste). Die neue Folge mit ihm als Film-Sohn von Désirée Nosbusch heißt "Blackout". Es geht um eine Zeugin mit lückenhaftem Gedächtnis./bok/DP/zb