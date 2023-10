Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Lassen Sie uns doch mal positiv über den Pflegeberuf sprechen, denn da gibt es auch Gutes zu berichten. Es gibt Menschen, die ihren erlernten Beruf aufgeben, um neu in der Pflege durchzustarten. Marco Chwalek hat sich informiert:Sprecher: Dass der Pflegeberuf anstrengend ist und die Arbeit oft nicht genug gewürdigt wird, ist bekannt. Erfreulicherweise finden sich aber auch Menschen, die den erlernten Job aufgeben, um in die Pflege zu wechseln. Ute Essig vom Senioren Ratgeber kennt gute Gründe dafür:O-Ton Ute Essig: 16 Sekunden"Zum einen ist der Pflegeberuf zukunftssicher, denn der Bedarf an Pflegekräften nimmt langfristig immer mehr zu. Man übernimmt Verantwortung, ist für andere Menschen da und für viele, die den Beruf wechseln, ist es wichtig etwas Sinnvolles zu tun."Sprecher: Und was macht den Berufswechsel zur Pflegefachkraft besonders attraktiv?O-Ton Ute Essig: 22 Sekunden"Die Umsteigerinnen und Umsteiger haben mir erzählt, dass sie auf dem Arbeitsmarkt ganz neue Erfahrungen gemacht haben. Ihr etwas höheres Lebensalter spielt, im Gegensatz zu anderen Branchen, kaum eine Rolle. Im Gegenteil, sie werden umworben und sind heiß begehrt und können sich nach der Ausbildung fast immer und überall den Arbeitsplatz aussuchen."Sprecher: In vielen Branchen spielt Lebenserfahrung eine untergeordnete Rolle. Wie ist das im Pflegeberuf?O-Ton Ute Essig: 19 Sekunden"Während der Ausbildung und auch später im Berufsleben ist Lebenserfahrung von großem Vorteil, auch im Umgang mit den zu Pflegenden. Außerdem erlangt man ja durch mehrjährige Berufserfahrung auch eine gewisse Souveränität, die dann in den neuen, also den Pflegeberuf mit einfließt und Selbstsicherheit gibt."Abmoderation: Ein weiterer guter Grund für die berufliche Neuorientierung ist, dass die Arbeitsplätze im Pflegebereich sicher sind, berichtet der Senioren Ratgeber.Pressekontakt:Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.senioren-ratgeber.de PressekontaktKatharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5623921