Schindler MetaCore ist eine innovative Lösung für die einfache und nachhaltige Umnutzung von Gebäuden. Wenn es um Umweltverträglichkeit, einen raschen Markteintritt und Investitionskosten geht, stellt die Umnutzung bereits bestehender Gebäude den nachhaltigsten Ansatz für den Städtebau der Zukunft dar. Mit der optimierten Transit-Management-Plattform Schindler MetaCore können Lösungen entwickelt werden, die Leben, Freizeit und Arbeit an einem einzigen Ort nahtlos miteinander verbinden. So lässt sich auch der CO2-Fussabdruck verringern, da Abriss und Neubau entfallen. Monofunktionale Gebäude in gemischt genutzte Gebäude umzuwandeln, ist ein Weg, um den Anforderungen an die Städte von heute besser gerecht zu werden und mit dem Puls der Zeit Schritt zu halten. Nach Schätzungen von renommierten Städteplanern der Harvard University und des MIT stehen in New York City Gebäudeflächen von ca. 26 Empire State Buildings leer, die umgenutzt werden könnten. Florian Troesch, Head of Transit Management & Digital Solutions bei Schindler, erklärt, dass Schindler MetaCore Architektinnen, Projektentwicklern und Gebäudebesitzerinnen eine umfassende Palette an Serviceleistungen, Produkten und einfach umprogrammierbaren Aufzugssystemen bietet. «Gemischt genutzte Immobilien haben viele Vorteile. Der grösste Nutzen besteht darin, dass wir mit dem Umbau bereits vorhandener Gebäude den nachhaltigsten Ansatz für den Wandel verfolgen.» Schindler MetaCore wurde vom internationalen Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) mit dem Award of Excellence 2023 ausgezeichnet. Bürogebäude können sich damit neu erfinden - nahtlos und endlos - und damit länger genutzt und nach Belieben für neue Zwecke angepasst werden. Über Schindler

Der 1874 in der Schweiz gegründete Schindler-Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von Aufzügen, Fahrtreppen und damit einhergehenden Dienstleistungen. Täglich bewegt Schindler mit seinen Mobilitätslösungen 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Hinter diesem Erfolg stehen rund 70 000 Mitarbeitende in über 100 Ländern. Schindler hat sich als langfristiges, wissenschaftsbasiertes Emissions-Reduktionsziel das Erreichen von Netto-Null-Emissionen auf der gesamten Wertschöpfungskette bis zum Jahr 2040 gesetzt. Dies soll durch eine 90%ige absolute Reduktion von Treibhausgasemissionen in den Scopes 1, 2 und 3 - ausgehend vom Basisjahr 2020 - erzielt werden, während gleichzeitig an der Neutralisierung der Restemissionen gearbeitet wird. Mehr Informationen

